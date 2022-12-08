護「腎」防風險 5大策略擊退6號殺手

腎病是香港常見的慢性病之一，根據衞生防護中心的資料顯示，2021年香港十大致命疾病之中，腎病排名第六。早期慢性腎病通常沒有症狀，到發現時已到晚期，患者需要長期洗腎或進行腎臟移植。任何年齡人士都有可能患上慢性腎病，及早預防和控制是關鍵，一個簡單的尿液測試就能準確檢測，每年至少一檢，有助減低腎病風險。

腎臟有排毒代謝的功能，幫助人體清除體內廢物和毒素，一旦腎臟組織長期受到嚴重損害，有機會導致腎衰竭，影響其他器官運作。老人科專科醫生葉珮嫦指出，腎衰竭是較難處理的病症，相比其他器官的衰竭問題，腎衰竭的死亡率特別高，「未演變成為腎衰竭之前，其實有一段時間可以預防或減慢腎功能惡化。只要及早發現，病向淺中醫，便可盡快控制病情。」

▲ 葉珮嫦醫生表示，腎衰竭的死亡率非常高。當發現腎病症狀時，病情已到達中後期，因腎臟血管經已損壞，甚至出現腎衰竭。

▲ 葉珮嫦醫生指出，腎衰竭患者因排水和平衡電解質都出現問題，需要洗腎，生活大受影響。

誰是高風險一族 ？

慢性腎病早期並無特別徵兆，由於初患者的腎臟仍有六成以上功能，往往未能察覺身體已響起無聲的警號，因此若出現蛋白尿、血尿等症狀，應立即正視並進行篩檢，趕在慢性腎病的症狀出現前接受治療，否則病情惡化，患者需長期接受俗稱洗腎的透析治療，或進行腎臟移植。

葉醫生表示，很多人以為慢性腎病是老人病，與年輕人無關，其實慢性腎病有各種先天和後天的成因，「任何年齡人士都應該每年檢測以了解腎功能是否有異常，把握治療慢性腎病的時機。」

▲ 葉珮嫦醫生表示，及早發現腎病，可透過用藥、控制飲食和運動阻延腎臟功能進一步惡化。

至於慢性腎病的高風險族，包括患有高血壓、高膽固醇、高血糖的「三高」人士，葉醫生解釋:「大家都知道高血壓有機會引致中風，亦知道可引發心臟病，但很少意識到與腎功能有關，所以不少三高人士都對慢性腎病的警覺性很低。這正是危險之處，因為隨着年日過去，血壓高、膽固醇高會影響血管和腎功能，演變成慢性腎病。」

▲ 中後期的腎病患者，其腎臟血管經已損壞。

5大治理策略

要及早防治慢性腎病，可循以下五大途徑入手：

1. 腎病篩查

現時最有效發現腎功能異常的方法是通過尿液檢查蛋白，以及通過血液檢查血清肌酸酐水平，以估算腎小球濾過率。檢查過程簡單快捷，只需使用尿蛋白檢測試紙，將試紙浸入尿液中，從試紙的顏色變化查出有否蛋白尿，其中微蛋白尿檢測結果有較高敏感度，是目前最新的尿蛋白檢測方式。如身為慢性腎病高危族，應提高警覺，每半年至一年進行慢性腎病篩查。

▲ 早期腎病，患者通常並無特異症狀，但會有蛋白尿和血尿。透過尿液檢查便可以得知有否血尿、蛋白尿。

2. 控制「三高」

慢性腎功能受損是日積月累而成，葉醫生指高風險人士最理想的預防方法是按醫生指引定時定量服藥，並定期覆診，「部分病人見血壓或血糖穩定便自行停藥、拒絕覆診，甚至自行調校用藥，到出現頭暈、血壓度數高之時，才食一粒血壓藥，或吃過海鮮後才食膽固醇藥。自行調整藥物劑量不但影響病情，更可能導致其他症狀如慢性腎病，因此病友切忌掉以輕心！」

根據葉醫生的經驗，穩定控制高血壓、糖尿病、高膽固醇等問題，能保護腎臟免進一步受損，「不少中期腎病病人只需適當利用藥物控制血壓、血糖，並且控制飲食、避免服食影響腎功能的藥物，以及保持適量運動，病情便有所改善。」

3. 適當用藥

目前使用的慢性腎病藥物有兩大功用，包括緩減腎臟剩餘功能的下降速度，及防止腎功能惡化。常用藥包括鈉—葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑（SGLT2i）、血管緊張素轉化酶抑制劑（ACEI）及血管緊張素II受體拮抗劑（ARBs），透過收縮或擴張腎內不同血管，減低腎臟壓力和減少蛋白尿，避免腎功能持續衰退。葉醫生分享說：「我曾治療中期階段的腎病病人，只需適當利用藥物控制血壓、血糖，並且控制飲食、避免服用影響腎功能的藥物，以及適量的運動，患者的病情便有所改善，既可緩解腎病的症狀，並且避免腎病進一步惡化。」

▲ 無論是否腎病的高危險族群，都應該每年抽血及檢驗尿液。

4. 定期身體檢查

葉醫生建議腎病高風險人士定期約見醫生並接受身體檢查，以了解自身風險。至於非高危一族，亦應定期進行身體檢查，並由醫生詳細講解檢驗報告，認識患上慢性腎病或其他疾病的風險；萬一發現有早期病徵，醫生亦可及時為患者制定合適的藥物組合及治療方案，盡快控制病情。

5. 良好生活習慣

預防勝於治療，維持腎臟健康機能非常重要，日常保持均衡飲食，戒絕煙酒，多做體能活動，有助降低患上糖尿病和高血壓的風險，避免成為慢性腎病的高危族群。

▲ 由於高血壓是腎病的高危險族群之一，所以每星期量度和記錄血壓，有助防止血壓大上大落，以致損害腎臟。

如有任何關於你的治療的疑問，請向你的醫生或藥劑師查詢。

本文由註冊藥劑師梁善樂校正。

此欄目由阿斯利康全力支持

HK-5274 13/04/21

(特約)