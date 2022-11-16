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【綠置居】2人家庭排公屋收青富苑揀樓書　最平82萬買187呎單位港女陷兩難

親子 13:26 2022/11/16

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一名正輪候公屋的港女收到「綠置居2019」選樓通知書，惟只剩下青富苑187呎單位，糾結應否接受。

房委會早前推出「特快公屋編配計劃2022」，並首度推售資助房屋單位，當中包括「綠置居2019」青衣青富苑及柴灣蝶翠苑的貨尾單位，向合資格的公屋申請者推售。近日有中籤者陸續收到選樓通知書，其中一名港女發文表示，只剩下青富苑187呎單位，但價錢平，糾結應否接受。

最新影片推介︰

該名女網民近日在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」發文，自言現時正輪候公屋，近日由單人申請轉為2人家庭，最近她收到青富苑和蝶翠苑選樓通知書，惟可選擇的只剩下187呎的細單位，因此陷入兩難，故尋求問網民意見。

要唔要好呢？定係再等將來換綠表買樓好呢？

她補充稱打算1至2人居住，也未必會生小朋友，本來她也嫌單位太小，但想深一層該處價錢平，又是新樓，將來等綠表買樓又驚沒有能力供，「其實上公屋我將來份工有機會超，所以我先心大心細要唔要」。

網民視察︰細到要放棄

帖文惹起網民討論，大部分網民都勸喻樓主不要揀樓，認為單位真的太小，「1個人住就可以，2個人以上太細」、「呢種單位真心唔適合家庭住，細得離譜」。有網民分享自己已親身去過單位視察，實在太小不值得購買。點擊圖片即睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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據房委會資料顯示，青衣青富苑及柴灣蝶翠苑分別有180伙及8伙的貨尾單位，可供合資格的申請人作選購，青富苑尚餘單位的實用面積187至459平方呎，售價由82.07萬至236.62萬元。而蝶翠苑僅尚餘8伙，實用面積187至309平方呎，售價由105.84萬至185.15萬元。

不過，翻查成交紀錄冊及售樓說明書，青富苑貨尾單位多為不足190呎的「納米盤」。而根據房委會網站的最新銷售情況資料，截至今日（16日），青富苑可供選擇的單位剩餘9個，分別為A座3個及B座6個，幾乎全都是1樓單位，最平的82.07萬元單位正正位於1樓仍然待售；至於蝶翠苑的未售單位僅餘1個。

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責任編輯︰王明芳

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