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【寄生蟲感染】8旬婆婆全身痕揭患疥瘡　一家五口中招寄生蟲鑽進孫仔陰莖

兒童健康 13:16 2022/11/16

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8旬婆婆患疥瘡惹全家。

一家五口先後出現周身痕症狀，有可能是家庭中出現皮膚傳染病。台灣近日有8旬婆婆及其家人皮膚痕癢，就醫發現其中3人身上有疥蟲在皮膚底下鑽地道，所幸患者經過治療，症狀明顯改善。

台灣民生醫院皮膚科史守正醫生表示，近日有一名80多歲的婆婆，在同住晚輩陪同下就醫，婆婆指自己全身已痕癢數月，過往看醫生被診斷為疥瘡和濕疹，但後來同住的4名家人都陸續出現相同症狀，經過治療仍反覆發作。

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新抱孫仔均發現寄生蟲

史醫生以儀器輔助檢查，結果發現婆婆的四肢有疥蟲，同住的家人分別亦有不同症狀表現，婆婆的新抱手部有疥蟲；孫仔則於生殖器找到疥蟲；兒子和孫女則較幸運，雖四肢有皮疹，但未找到疥蟲。

經詢問接觸史，史醫生推斷是婆婆住院時染上疥蟲，回家後感染其他家人。經過一、兩周抗疥藥物、加上使用濕疹用藥和乳液後，所有發現疥蟲者，症狀和皮疹都有明顯改善，覆診也未再發現疥蟲。

傳染力高

根據衞生署衞生防護中心資料，疥瘡是由疥蟎蟲引起的皮膚病。疥蟎是一種寄生蟲，當鑽入人體皮膚後會寄居及繁殖。疥瘡可影響任何年齡人士，長者或免疫力較弱的人士較容易受到感染，並通常透過接觸患者的皮膚而傳播，患者的衣物和被鋪亦可能帶有疥蟎或卵子，繼而傳播此病；在家庭成員之間和院舍機構內傳播很常見。

疥瘡的主要病徵是非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重，皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水疱。通常會受影響的部位包括手指隙的皮膚，和手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及肩胛骨等。除嬰兒、幼童及免疫功能較弱的人士外，患者的面部及頭皮一般不受影響。

預防方法

預防方法是保持良好的個人衞生，經常清潔雙手及每天洗澡；定期更換清潔衣物、毛巾和被單；避免與他人共用衣物和個人物品，以及房間要徹底清潔和吸塵等。若要照顧或接觸患者時，宜戴上手套及穿保護衣等，接觸患者前後均須徹底清潔雙手。

史醫生亦提醒，若是同住家人感染疥瘡，務必要同時治療，以避免治癒後再互相傳染。患者曾接觸過的衣物寢具等，可用攝氏60度以上的熱水燙過，或用塑膠袋打包並靜置至少4天以上，讓疥蟲自然死亡。

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責任編輯︰王明芳

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