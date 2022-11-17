【創業追夢】港女生創業開另類鬼怪商店　以本地靈異題材切入文創商品

▲ 以本地靈異事件配合插畫產品以作招徠的香港鬼怪商店，店主Cathy表示，這類傳說也是香港的另類歷史。

位於炮台山的富利來商場進行活化計劃已經年多，刻下成為文青聚腳地，當中有一小店取名古怪離奇，名為豚肉窩貼/香港鬼怪商店，以本地靈異事件配合插畫產品以作招徠，背後正是希望帶出過往本土一些被遺忘的民生和社會現象。

疫情持續對香港社會有得有失，失的暫且不說，得的正是令大家重新留意本地文化和設計，由Cathy和Nicky組成的「豚肉窩貼/香港鬼怪商店」，正是在疫情中冒起的本土創作品牌。

雖然在訪問中Cathy笑言，她們仍處於「燒錢」階段，但以香港本土歷史的靈異事件為創作題材，從而反映出當時的社會民生，單是這個題材就在市場上絕對只此一家，因此，豚肉窩貼目前欠的可能是一個讓大眾認識的契機，至於緣何戀上本土的「迷離境界」？還有請Cathy娓娓道來：

「我和大學同學Nicky都從事廣告行業，認識十多年，從學生時代都知道大家喜歡本地的鬼怪故事，加上Nicky得知日本有一本名為《妖怪大全》的繪本，因此，他亦好想做一本屬於香港的版本，大家在找尋可行的方案中，於兩年前得知有一個推動本地artists組織，在日本推出『同人貼』（貼紙在日本非常流行），於是我們嘗試用簡單的貼紙來盛載香港的故事。」

▲ Cathy說：「在埋首創作時，我們最重要的目的是要保育城市傳聞，而並非去研究傳聞裏鬼怪的出現究竟是真孰假。」（攝影：曾耀輝）

靈異故事反映香港民生

只不過，靈異故事與本土民生來得完全風馬牛不相及，又如何可以反映當時的社會狀況？

她說：「在埋首創作時，我們最重要的目的是要保育城市傳聞，而並非去研究傳聞裏鬼怪的出現究竟是真還是假。」

至於如何反映民生，Cathy興致勃勃分享她開店後顧客到店舖口述的兩個故事和搜集得來的資料。她說：「其中一個是60年代香港流傳水妖作崇的傳說，到了1975年，藍田舊村興建第15座，樓宇外牆有著高達6層樓高的彩龍浮雕，於是以龍來鎮壓水妖的傳聞陸續出現，直至1980年的某一天出現奇境，當時天空半晴半暗，暗的一邊出現旋轉狀的雲層，大量居民出屋外觀看，大家都認為是次的天空現象正是龍與水妖打架，而離奇的是之後本地洪水為禍的事大大減少。」

▲ 豚肉窩貼曾經和不同的本地品牌合作，最新推出的是與本地tee品牌The Order推出「狐仙」tee，有黑和白色可供選擇，隨tee附送同款貼紙。（$280/圖片品牌提供）

她補充：「於今天來看這天文現象應該是龍捲風的形成，至於真正減少水災的原因（1972年觀塘區翠屏道木屋區發生過618雨災），完全是因為當時政府開始洞悉這方面的嚴重性，於是著手開設渠務處和著重山坡管理，但傳說卻一直流傳下去。」而Cathy提起的另一個有關於狐仙的傳聞，相信大家更是印象深刻。

她說：「1981年，銅鑼灣溫莎大廈（現為皇室堡）雲石外牆出現7隻像狐狸頭的圖案，疑為狐仙作祟，令到在大廈酒樓裏舉行滿月宴的嬰兒喪命，這一個傳聞厲害的地方在於當時還是沒有互聯網的年代，單靠人傳人的口述，事隔一日就令到溫莎大廈門外聚集過萬人爭相要目睹狐仙模樣，甚至現在於YouTube搜尋中，可以找到處境劇《香港81》亦有一集以狐仙為題材，從而可見今天的我們過份依賴互聯網，忽略了最基本人與人之間的溝通。」

▲ 大家想了解豚肉窩貼/香港鬼怪商店的創作理念，除了可以到品牌位於炮台山的店舖外，亦可以在長洲看到他們的作品，由即日起他們在長洲海傍街舉行2周年展覽，同時推出全人手上色樹脂製的長洲版「碟仙寶寶」玩偶。（$268/圖片品牌提供）



創作人要懂得維護權益

誠然，今天豚肉窩貼的作品未算排山倒海，但一切總算來得有板有眼，開店1年已經與多個本地品牌合作，推出過tee、布袋或腕錶等，嘗試以兩個單位的力量打開本地市場，對於被聯乘合作，Cathy笑言來者不拒，只要懂得選擇便可，更明白到維護自己權益的重要性。

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她說：「通常都是其他單位找我們合作居多，在合作的過程中讓我們上了很好的課，因為我們欠缺知名度，有人賞識approach自然開心，背後沒有太多計算，有點『𦧲飯應』，哈.......但原來工作並不是這樣，結果一位從事了日本版權的朋友給我們一記當頭棒喝﹗」

「他說不要因為自己欠缺名聲而不懂得維護自己的權益，抱著不計較的想法是很錯的做法，因為創作人都要吃飯，不要以為自己沒有付出，落筆簽約前要好好的去考慮清楚呢﹗」

▲ 豚肉窩貼/香港鬼怪商店由Cathy和友人Nicky組成，豚肉窩貼的名字來自他倆心愛的英國樂隊Suede其中的一首歌曲《We are the Pigs》。工作上，Cathy負責資料搜集和睇舖，創作則落在Nicky身上，大家各司其職。（攝影：曾耀輝）

的確，今天的豚肉窩貼雖然瑟縮於商場內的一間小店，但背後卻帶出保育和不少不鮮為人知的香港另類歷史，大家若路過炮台山，不妨亦將你的迷離境界向Cathy訴說一番。

記者：何偉雄