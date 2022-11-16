【抗疲勞食材】提神醒腦未必要飲咖啡　營養師推介9款食物抗疲勞

▲ 提神醒腦未必要飲咖啡，營養師推介9款食物抗疲勞。

為了在工作時保持清醒，不少上班族都會喝咖啡提神。台灣營養師余朱青指出，想趕走疲勞，未必一定要靠咖啡，她推介9款天然食材，有助提神、抗疲勞。

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台灣營養師余朱青於Facebook專頁發文，指出不少人習慣喝咖啡提神，但咖啡因不能攝取過量，加上如果喝含糖咖啡，會攝取很多熱量。她表示，想提神並非只能靠咖啡，有9款天然食材同樣有助抗疲勞。

點擊下圖看9款抗疲勞食物：

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余朱青解釋，燕麥含有豐富的膳食纖維，有助穩定血糖，當血糖穩定，便不易產生疲憊感，經常久坐的學生或上班族，也可以適量攝取燕麥來幫助消化。

現時有不少人改喝燕麥奶拿鐵，對於有乳糖不耐症的人士來說，是一個好選擇。但燕麥不是奶，是富含碳水化合物的全穀雜類，即澱粉，一杯250毫升的燕麥奶約有126大卡，將近半碗白飯分量，因此執行低醣低碳減重的人士要留意。

部分水果亦有舒緩疲勞的效果，例如富含鉀的香蕉。另外，每100克藍莓含有94.3mg的花青素，可以幫助放鬆眼部，舒緩用眼過度造成的疲憊感。

除了以上9款食物，余朱青指多喝水有助增進血液循環，帶走體內廢物，代謝身體堆積的廢物，可以消除疲勞，且不含熱量。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「余朱青 營養師」。

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責任編輯：羅嘉欣