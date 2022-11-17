【日本開關】東京史努比博物館首個胡士托展　40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】

▲ 館外更放置巨型史努比和胡士托，粉絲打卡必到。（展覽方提供）

為紀念Charles Schulz誕辰 100 周年，位於東京都的史努比博物館（Snoopy Museum）正舉行館內首個為期接近半年的「小小好朋友胡士托（Woodstock : The best and small friend）」展，顧名思義，這次展覽的主角是史努比的好朋友—胡士托（Woodstock）。

在《花生漫畫》眾多角色中，小鳥胡士托於 1970 年被命名並正式成為《花生漫畫》成員之一，是史努比的好朋友，既細小又可愛，卻又是謎一般的存在。胡士托很喜歡說話，但只有史努比聽得明白，是《花生漫畫》的黃金組合。

是次展覽中，展出約 40 件原稿和複製原稿， 均是胡士托由首次在《花生漫畫》登場開始， 與史努比一起的愉快時光，還有展出約 10 件懷舊商品，十分珍貴！

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小小好朋友胡士托展

地點：東京史諾比博物

期間：2022 年 7 月 16 日 - 2023 年 1 月 9 日

時間：10an – 6pm（最後入場時間 5:30pm）

休館日：1 月 1 日

門票：成人 1,800 日圓（2,000 日圓）；中學生 800 日圓（1,000 日圓）； 4 歲 - 小學生 400 日圓（600 日圓）；未滿 4 歲免費

* ( ) 內為當日券票價 * 當日券只在當日名額有餘的情況下才會發售

地址：東京都町田市鶴間 3-1-4

交通：東急田園都市線「南町田（Grandberry Park）站」徒步4分鐘

購票網址

記者：王嵐