【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展　40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】

▲ 館外更放置巨型史諾比和胡士托,粉絲打卡必到。(展覽方提供)

為紀念Charles Schulz誕辰 100 周年,位於東京都的史努比博物館(Snoopy Museum)正舉行館內首個為期接近半年的「小小好朋友胡士托(Woodstock : The best and small friend)」展,顧名思義,這次展覽的主角是史諾比的好朋友—胡士托(Woodstock)。

在《花生漫畫》眾多角色中,小鳥胡士托於 1970 年被命名並正式成為《花生漫畫》成員之一,是史諾比的好朋友,既細小又可愛,卻又是謎一般的存在。胡士托很喜歡說話,但只有史諾比聽得明白,是《花生漫畫》的黃金組合。

是次展覽中,展出約 40 件原稿和複製原稿, 均是胡士托由首次在《花生漫畫》登場開始, 與史諾比一起的愉快時光,還有展出約 10 件懷舊商品,十分珍貴!

小小好朋友胡士托展

地點:東京史諾比博物

期間:2022 年 7 月 16 日 - 2023 年 1 月 9 日

時間:10an – 6pm(最後入場時間 5:30pm)

休館日:1 月 1 日

門票:成人 1,800 日圓(2,000 日圓);中學生 800 日圓(1,000 日圓); 4 歲 - 小學生 400 日圓(600 日圓);未滿 4 歲免費

* ( ) 內為當日券票價 * 當日券只在當日名額有餘的情況下才會發售

地址:東京都町田市鶴間 3-1-4

交通:東急田園都市線「南町田(Grandberry Park)站」徒步4分鐘

購票網址

記者:王嵐