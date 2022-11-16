【醫療事故】中大醫院涉開錯麻醉藥等　仁安有病人自行離院後疑自殺亡

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衞生署於2022年9月13日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名48歲女病人於住院期間自行離開醫院，及後懷疑自殺身亡。



此外，衞生署於2022年第三季收到兩間私家醫院通報三宗重要風險事件。第一宗事件涉及錯誤處方局部麻醉藥給一名曾有過敏史的45歲男病人。第二宗事件涉及錯誤處方抗生素給一名曾有過敏史的29歲女病人。第三宗重要風險事件涉及向一名67歲男病人注射化療藥物時輸液速度出錯。三名病人情況穩定。



衞生署在收到通報後即作出跟進，並要求有關醫院於四星期內提交調查報告。有關醫院均已向衞生署提交調查報告。



就上述之醫療風險警示事件，衞生署審視醫院提交的所有資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》（第633章）或相關實務守則適用的要求，而導致本次醫療風險警示事件。



就第一宗及第二宗重要風險事件，由於醫院延遲呈報，違反了《私家醫院實務守則》（《實務守則》）的要求，衞生署已向有關醫院發出要求通知。至於其餘一宗重要風險事件的調查仍在進行中。



以上有關私家醫院均已採取改善措施，檢討及修訂相關政策及程序。衞生署會繼續監察醫院執行改善措施。

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責任編輯：余思嵐