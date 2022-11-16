【保養得宜】73歲婚紗女王Vera Wang保持少女身段 　7大凍齡秘訣大曝光

▲ 73歲婚紗女王少女身段驚艷頒獎禮， 7大凍齡秘訣大曝光。

時尚界盛事「2022 CFDA時尚大獎」早前於紐約舉行頒獎禮，在場眾星雲集，其中有「婚紗女王」之稱的王薇薇（Vera Wang）卻以一身黑色型格打扮成功驚艷全場目光，在「零P圖」的情況下，只見王薇薇肌膚十分白皙和身材非常纖瘦，加上招牌美腿，完全令人難以想像她原來已年屆73歲。事實上，凍齡有道的王薇薇早年亦曾大方分享自己的7大保養心得，更提到充足睡眠是非常重要，會用多種方法務求令自己易於入睡。

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1.健康飲食: Vera早前曾經公開過她三餐的單餐，儘量以原材料為主。

早餐：乳酪、新鮮水果、一隻雞蛋、雞肉腸、黑咖啡。周日會豐富一點，可能會以奄列配多士或煙三文魚配麥包。

午餐：因工作需要，通常會點外賣，主要是低卡食物如三文魚、蔬菜湯等。

晚餐：外出用餐居多，雖沒有特定餐單，但會於晚上七時前開始用膳，不易囤積熱量。

2.常運動: Vera亦會每日做運動來保持身形，每天是餐過後她會花十分鐘進行晨操，例如會舉三磅重的啞鈴，再進行15分鐘的冥想時間。此外每周亦會抽時間與健身教練進行重量訓練，以操練出腹肌、二頭肌等誘人線條。

3.飲清水: Vera每天只喝清水，不會喝其他糖份高、含添加劑的飲品。

4.浸浴: 每日出門前都會浸浴，並在水中加入BB油，保持肌膚幼滑和光澤。

5.睡夠8小時：Vera透露自己每天必定要睡夠7至8小時，而為了讓自己睡得更安穩，她更會把冷氣溫度調至接非常低溫。

6.睡前1杯酒：Vera曾透露自己在養生技巧中，最看重就是睡眠質素。她表示自己每天會在睡前喝1小杯伏特加（Vodka），有助放鬆自己，輕易入睡。

7.保持工作: Vera 表示工作可保持自己的活力，由於自己工作圍繞著時裝名人，亦令自己內外都可以保持年青思想。

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責任編輯：羅嘉欣