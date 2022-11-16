【電話騙案】警拘56人涉網上刷單賺佣騙案　刷單員買名牌失56萬元

▲ 香港警方聯同澳門司警拘捕56人，涉嫌參與網上求職騙案。(曾秋文)

香港警方聯同澳門司警拘捕56人，涉嫌參與網上求職騙案，詐騙131人超過700萬元。

東九龍總區刑事總部（行動）警司黃奕隆今日（16日）表示，今年求職騙案有上升趨勢，，本年1至9月共錄得2252宗網上求職騙案，較去年上升3.3倍，涉及金額達3.37 億元，平均每宗騙案損失約15萬元。

警方東九龍刑事總部和網絡安全科聯同澳門司警展開調查，鎖定一個港澳的詐騙集團，在本月9日至15日共拘捕56人，包括44男12女（18至60歲），在香港共拘捕34男12女（18至60歲），涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙和洗黑錢等罪， 相信涉及港澳共131宗網上求職騙案，損失金額約700萬元，行動中檢獲大批提款卡、銀行文件、手機和平板電腦等證物。調查顯示，涉案集團於去年7月至9月在香港干犯83宗網上求職騙案，騙款達500萬元，單一損失由2000元至56萬元不等。

警方表示，騙徒會在通訊軟件和社交媒體刊登招聘刷單員廣告，然後叫受害人在網購平台刷單增加營銷量，稍後指示受聘人將貨物放在網購平台的購物籃，但不要過數，截圖後發回給騙徒，並將買貨的金錢匯進騙徒指定的銀行戶口，訛稱稍後可連將本金和佣金贈回，但最終騙徒便會消聲匿跡。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒表示，人員與澳門司警發現相關行騙手法在澳門亦非常近似，在本年1至9月澳門司警共錄得48宗相關的網上求職騙案，涉及260萬澳門幣，司警人員在行動中拘捕10名男子（19至40歲），負責售賣或提供銀行戶口給犯罪集團處理犯罪得益。

香港人力資源管理學會會長孔于人呼籲，求職者不應被騙徒的招聘廣告吸引，通常騙徒標榜高薪厚職、高彈性工作、低經驗和低學歷作招來，聲稱只要懂得上網、擁有手機和電腦即可上班。而求職者亦無需見工，只需通訊軟件聯絡。此外，騙徒不會提供實質職位、工作內容、公司名稱、業務性質和聯絡方法，騙徒同時要求求職者提供相片、個人資料、住址證明和銀行戶口。他呼籲求職者如發覺未上班先要繳付大量金錢作入職條件，應小心謹慎。

▲ 香港警方聯同澳門司警拘捕56人，涉嫌參與網上求職騙案。(曾秋文)

▲ 香港警方聯同澳門司警拘捕56人，涉嫌參與網上求職騙案。(曾秋文)

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記者：曾秋文