【法證先鋒V】演連詩雅妹妹大獲好評　區明妙演活角色展現多種情緒

▲ 區明妙於《法證先鋒V》內的演出大獲好評。

黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、蔡潔等主演的TVB 55周年台慶劇《法證先鋒V》於本周首播，首個單元於昨晚（15日）正式結尾，任樂萍（連詩雅飾）和盈盈（區明妙飾）的演出獲觀眾大讚，討論度甚高。

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演技大鬥法

第二集《法證先鋒V》是連詩雅與區明妙演技大鬥法，前半段觀眾均認定樂萍是兇手，但樂萍臨死望向妹妹的眼神卻充滿愛，為劇情第二個反轉位-- 樂萍並非徹徹底底的壞人埋下伏筆，加上連詩雅的眼神與妙妙的厭惡式眼神形成強烈對比，更見戲味。

首集表現純真又惹人憐愛的妙妙於第二集的Solo場口展現各種不同情緒，包括扮無辜、奸險仇恨、溫柔慈愛、心痛難過及心有不甘等，當佩清（蔡潔飾）解釋樂萍因年紀太小便要負起照顧弟妹全責，才患上心理病並走上歪路時，妙妙情緒演繹更是複雜，不甘難過的同時，卻仍然難以原諒家姐，獲網民大讚有演技，有人留言：「睇好妙妙將來不久成為千禧出生的視后。」

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區明妙演活角色

區明妙受訪時坦言角色有難度：「因為第一次演兇手，仲要有咁大反轉！一開始因為唔想穿橋，所以演繹時要做到無害感，咁觀眾最尾發現佢係兇手時先會驚訝。其實呢個角色都有可憐之處，因為佢係想擺脫姐姐嘅控制先行咗歪路。」

妙妙續指與連詩雅合作場口不多，但其中輪椅碌落斜路一幕讓她很難忘：「嗰幕Shiga為咗救我，要趴喺我前面墊住我，但我就唔小心撞到佢。」

年紀很小便開始接觸喊戲的妙妙，笑言已數不清是第幾次為角色落淚，並謂長大了拍喊戲壓力反而大了：「會驚喊得唔夠好、演技未到位。」