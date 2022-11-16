【樓市降溫】元朗「尚悅」439呎售560萬　網傳街招賣樓葬父原來另有真相

▲ 孝感動天！

樓市降溫，價格不斷創新低，街上都多了宣傳樓盤的街招，以往不少的標語都充滿創意，希望能夠成功賣樓。有網民就在網上分享一張街招，自稱文小姐的業主欲出售元朗「尚悅」實用面積439呎的單位，開價售560萬元，稱是「賣樓葬父」，盼有好心人可憐〝即時成為網民熱話，不過原來純粹改圖，早年曾出現過相似的照片，「賣樓葬父」原句為「業主求死」，當時有地產代理指其實是寫錯字，只是業主求售，並非求死。

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有網民在facebook群組「香港江湖日報之ON9限定 2.0」發文貼出照片，網民發揮創意留言「大洒店一個普通plan五萬零已經好得體下，五百幾萬葬父，你老豆係秦始皇定陳近南」、「買L咗層樓即刻死老豆，邊個會買？」、「唔減多一半，出年都舉唔到殯呀」、「邊個夠我慘。」

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「尚悅」實用面積439呎的單位開價售560萬元，但其實在現今的市場價格是偏貴，根據美聯物業網站資料，今年10月「尚悅」有3單實用面積為426至440呎的單位出售，成交價介乎550萬至600萬。本月初有440呎兩房兩廳成交價為515萬創下屋苑低價。另外，在地產網站「28hse」的同類單位放盤，最低叫價507.8萬，就算買家不還價，其叫價已較網上流傳的街招低逾一成。

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責任編輯︰王明芳