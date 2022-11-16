【美食速報】日清全新9大冷凍食品登場　叉燒拉麵＋和風餃子＋和洋闊條麵

▲ 日清推出全新9大冷凍食品。（圖片由品牌提供）

日清食品宣布推出多款冷凍新產品，讓大家安坐家中都可以輕鬆烹調，極速品嚐日式美食。全新產品包括：香脆且滿滿肉汁的【日清餃子】、呈現橫濱超卓手藝的【横濱中華街風味點心】、混合西洋風經典口味的【日清意粉】、加入專利冰冠技術令麵條保持拉麵屋口感的【日清拉麵】一共4個系列，提供不同美食點心！

【日清餃子 ギョーザ】

兩款風味餃子包括傳統餃子及棒餃子，配合不同的食用方法。日清豚肉餃子可以煎或炸出微焦效果，蘸一點附上的醋包及香辣麻油包。

建議食法：煎、炸。

日清鶏軟骨棒餃子則以棒餃子作原形，內餡的雞軟骨，為豬肉增添口感層次，簡單的煎煮、氣炸，或微波爐加熱，已令煎餃皮有嚼勁。

建議食法：煎、氣炸、微波爐加熱。

【日清横濱中華街風味點心】

日清一系列三款橫濱中華街風味傳統點心新登場，包括叉燒風味腸粉，腸粉皮配叉燒醬，配上植物性食材，簡易叮一叮即可變身成早餐、下午茶或宵夜。

叉燒風味包以特製植物性食材混合惹味叉燒醬，建議食法：蒸。另外鮑汁珍珠雞加熱後充滿荷葉香，特製植物性食材加上秘製鮑汁，味道口感層次十足。

建議食法：蒸、微波爐加熱。

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【日清意粉】

兩款「日清意粉」新產品均採用自家製闊條麵，口感彈牙而且容易掛汁。紅酒燴牛肉風味闊條充滿牛肉風味及酒香，加入蘑菇提升口感，建議食法：微波爐加熱。忌廉番茄蝦肉闊條麵掛上以鮮甜番茄、忌廉煮成的醬汁，加上牙蝦肉以及菠菜。

建議食法：微波爐加熱。

【日清拉麵】

有別於市場上的其他冷凍拉麵，新系列的「日清拉麵」產品除了包括拉麵及湯包外，亦會附上日式叉燒及其他配料。生產過程更使用了日本日清專利的技術—「冰冠製法」，使拉麵於微波爐加熱後仍保持彈牙口感。濃厚魚介豚骨味叉燒拉麵以豚骨味濃湯為基底，加入鰹魚風味及蜆貝風味，調製成魚介湯底，配上叉燒及其他配料 、 拉麵。海老辣味噌味叉燒拉麵以辣味味噌為湯底，加入蝦味，辣味與蝦味完美結合。

建議食法：微波爐加熱。

各款日清冷凍新產品即日起於指定百佳超級市場、TASTE及fusion有售。

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責任編緝：蕭雅文