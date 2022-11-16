【人手短缺】政府擬容許安老殘疾院舍輸入外勞　有議員憂壓低本地護理員薪酬

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政府推出特別計劃，容許所有安老殘疾院舍輸入外勞。工聯會立法會議員黃國今日（16日）表示，擔心會壓低本地護理員的薪酬，又質疑計劃目的是繞過勞顧會。不過有安老業界代表認為，不論資助或私營院舍均面對人手短缺的情況，輸入外勞是回應業界訴求。

工聯會立法會議員黃國接受電台訪問時指，私人院舍工資中位是14500元，這個是明顯偏低，反而再會輸入外勞，這個會打壓私人安老院舍員工的工資提升，不少政府資助機構的護理員都有個擔心，因為每月有20000元工資，聘請外勞是否會壓低他們工資，建議政府透過增加向私營院舍買位的價錢，資助院舍提高員工薪酬。

他又指稱，院舍應先以合理工資聘請員工，如社署在第五波疫情以約3.1萬元月薪聘請照顧員，吸引約5,500人申請，補充指護理員都有輸入外勞機制，在勞顧會審批下輸入特別計劃最大問題，就是脫離勞顧會的監管會否出現濫用的情況。

另外，安老服務協會主席陳志育則指，這次疫情整個安老院舍的問題，人手短缺的問題暴露出來，在人手短缺方面，社會大眾期望安老院舍希望可以提高服務質素，但服務質素提高是建基於人力資源的質素，現在面對的處境連基本的人手供應都有困難，質素方面一定受到很大的影響。

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記者：余思嵐

