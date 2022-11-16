【保育海洋生態】謝展寰：去年錄32條鯨豚擱淺　漁護署正籌備指定新北大嶼海岸公園

▲ 去年本港錄得32宗鯨豚擱淺個案。(資料圖片)

氣候變化加劇，造成海水更暖、更酸，不僅導致生物多樣性下降，同時也改變人類的日常飲食與經濟活動。環境及生態局局長謝展寰今日（16日）表示，去年本港錄得32宗鯨豚擱淺個案，按年少20宗。為保護中華白海豚和江豚等重要海洋生物，漁農自然護理署已設立多個海岸公園，計及分別於2020年及2022年指定的大嶼山西南海岸公園及南大嶼海岸公園，正籌備指定新的北大嶼海岸公園，料屆時受保護海域總面積將超過8,500公頃。

立法會議員陳克勤會議上提出過去五年每年本港錄得多少宗鯨豚擱淺個案及會否檢討保育海洋生態的政策及措施。謝展寰指，本港鯨豚擱淺個案分布於沿岸各區，如西貢、清水灣、南區、南丫島、大嶼山及屯門等，無明顯分布模式。鯨豚擱淺紀錄全年12個月亦會發生，其中中華白海豚較常於夏季擱淺，而冬季則有較多江豚擱淺紀錄

他又指，今年度政府於海洋保育工作的開支估算為9,923萬元，較少於上一年度的1.02億元，下個年度開支估算則為8,665萬元。海洋保育工作主要包括：將有重要生態價值的水域指定為海岸公園或海岸保護區、持續研究和監測香港海洋環境的生物多樣性、制定及採取適當措施以保育重要的海洋物種等。

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責任編輯：余思嵐