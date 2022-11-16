【死因研訊】6旬漢血管瘤撕裂亡死因續訊　專家認為廣華應接收死者

▲ 瑪麗醫院顧問醫生黃昭灼到庭作供。(陳曉欣攝)

67歲男子於2019年在仁濟醫院被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往聯網醫院治療。廣華醫院疑四度拒收，最終病人被送往瑪麗醫院治療，留院9天後不治。死因研訊今（16日）續。瑪麗醫院顧問醫生供稱，動手術是唯一救活病人的方法。血管外科專家亦認為死者生命力強，經歷心臟停頓仍捱得住，廣華應接收死者，「應該俾個機會佢」。專家並同意不同醫院的指引在判斷病人是否適合轉院時會衡量利弊，但反問「唔轉院死路一條，有咩衰得過死」。

死者蔡志德，終年67歲。醫管局以利害關係方列席。研訊由死因裁判官何俊堯審理，設2男3女陪審團。法醫黃德肇供稱，死者的直接死因為急性心肌梗塞，由血管瘤破裂引致。

死者於2019年3月25日晚腸胃不適，被送往仁濟醫院急症室，後被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往聯網醫院治療。廣華醫院疑四度拒絕接收，死者其後被送到瑪麗醫院動手術，延至4月3日死亡。

瑪麗醫院顧問醫生黃昭灼供稱，死者獲跨聯網接收，以往其他醫院亦曾出現同樣情況。黃供稱，死者被送到時已有血管瘤爆破情況，須即時進行支架微創手術止血。黃指死者術後危殆，需要使用呼吸機，另有腹脹和白血球過高情況，照腸鏡後證實其大腸壞死，即日再進行切除手術。惟死者術後仍然危殆，身體情況每下愈況，延至4月3日不治。

黃續指，死者轉院前雖然一度心臟停頓，但搶救後血壓指數不俗，「唔轉院100%會死」，因此醫院盡力接收，強調當時動手術是唯一救活病人的方法。黃認為，即使病人在轉院途中或有生命危險，但若請求轉院的醫院認為動手術對病人更好，而家屬亦明白相關風險時，除了轉院治療外已無計可施。

血管外科專家劉潤皇供稱，死者年輕，除高血壓外沒有其他疾病，認為應嘗試替死者動手術。劉認為死者生命力強，經歷心臟停頓仍捱得住，廣華應接收死者，「應該俾個機會佢」，同意死者不動手術必定不治。

劉認為，仁濟醫院沒有血管外科手術設備和專家頗無助，又指在外國若1間醫院有能力接收病人但拒絕的話，在法律和道德上亦有危險。劉續指，即使病人在轉院期間出狀況，接收病人的醫院亦不應擔心，因為責任在提出轉院的醫院上。

代表醫管局的大律師問及，不同醫院的指引在判斷病人是否適合轉院時會衡量利弊，劉同意，但反問「唔轉院死路一條，有咩衰得過死？」

被問及病人是否適宜轉院的決定權應否由負責接收的醫院掌握，劉供稱接收的醫院是從第三者了解病人情況，其本人「未睇過病人會不安」，劉續指若病人理解轉院風險，「係咪應該轉呢？」

所有證人已完成作供，死因裁判官押後至明（17日）早讓家屬及醫管局雙方陳詞。

▲ 血管外科專家劉潤皇到庭作供。(陳曉欣攝)

記者：陳曉欣