【校長專欄】小五生當一日中學生　葵盛信義學校校長：及早展開生涯規劃

▲ 伍少梅中學學生巧用3D打印技術，創作出獨一無二的藥物分類機，回饋長者。（學校提供）

為助學生認識中學生活，及早預備升中，基督教香港信義會葵盛信義學校舉辦「學生培育日」，徐起鸝校長帶領全級小五學生當「一日中學生」，探訪同區的天主教慈幼會伍少梅中學，參觀中學環境、體驗中學課堂。

徐校長深信每個孩子都有權利不受社經背景所限，追尋自己獨一無二的價值。一至六年級的學生能及早開展生涯規劃，配合正向教育的成長性思維，發掘自己的潛能，定可擴闊眼界，朝目標進發。

葵盛信義學校去年成立「學生培育組」，策劃小一至小六的校本生涯規劃課程及學生培育日。學校推行的生涯規劃課程涵蓋不同層面，包括：跨學科課程滲透、照顧不同學習需要、支援非華語學生和家長教育等。

在學生培育日中，各個年級的學生都可透過多元化的經歷學習活動，進一步認識自己的興趣、能力及志向，發揮潛能，及早為自己訂定目標，為未來努力奮鬥。其中，五年級學生在成長課中透過講座認識中學制度和面試技巧，分享對自己升中的期望及顧慮，並於「學生培育日」參觀中學，助他們以積極的態度預備升中。

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到訪伍少梅中學 體驗「未來教育」

首次來到中學的小五生一臉雀躍，在中學老師和師兄帶領下參觀校園每個角落，包括推廣咖啡教育的Bosco Café、設備完善的健身室及介紹生物科學的Eco Lab生態實驗室等，學校更設有貓舍及昆蟲館培養學生的責任感及愛心，小學生亦在英文課中體驗AR科技，用iPad學習英語詞彙，表現投入。

小五生陳東成對金工工場改建的STEM工作室Designer Hub最感興趣，他表示，在升中講座中只能從老師口中認識中學學制，但活動當日親身到訪的體驗，更能感受到中學的學習環境。

學生能學習3D打印技術，更以此回饋社會，實在令我嘆為觀止！

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小小科學家 發展STEAM潛能

小學生初次探訪中學的實驗室，嘗試動手做實驗，探究科學知識。同學們對實驗工具都很好奇，非常專注於實驗過程。學生吳悅彤表示，以往從未想像過中學的生活，而當過「一日中學生」後，發現中學的科目比小學多，如常識科可細分為不同科目，

中學的實驗室也比小學的大很多，設備也比較齊全，可以嘗試進行複雜的實驗。

著重反思 內化學習成果

徐校長認為，反思是生涯規劃中不可缺少的部分。完成整天的經歷學習活動後，學生在老師的帶領下，運用「4F反思技巧」（Facts事實、Feelings感受、Findings發現及Future將來）引導學生回顧學習歷程，與同學互相分享感受及得著，鞏固所學，並進行網上延伸自學活動。

學生在活動後，對升中規劃有了更清晰的方向，學生徐詩研表示：以往計劃升中選校時，會以學校的成績排名為首要準則，現在她會希望自己能入讀一間著重多元智能培訓的中學，體驗多姿多采的校園生活。

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