【公務員】謝偉銓倡檢視公務員過時職位　簡慧敏：不應只是把「政治中立」簡單移除

▲ 簡慧敏表示，不應該只是把「政治中立」簡單地移除

《施政報告》提及從4方面優化公務員管理制度，多位議員提及公務員管理制度，保險界議員陳健波建議，政府可安排公務員「北上」參觀，並到內地受訓，另外，狄志遠批評施政報告對民主發展隻字不提。

立法會大會會議今日（16日）舉行辯論2022年《施政報告》致謝議案，選委界議員簡慧敏表示，過去公務員的「政治中立」是要建基於效忠的政府的基礎上，簡慧敏認為，修訂公務員守則的重點是強化效忠政府的內涵，講明效忠政府的內容，而不是簡單把政治中立拿走。她強調，根據基本法和公務員宣誓的誓詞，公務員必須效忠向中央人民政府負責的首長，所領導的政府，邏輯非常明確。

身兼行會成員的保險界議員陳健波則認為，政治中立的思想已經過時，世界各地都要求公職人員忠於國家、忠於政府。他稱，香港亦應該注重公務員的愛國教育，最好的方法就是讓公務員去內地交流學習，他建議，政府可定期大規模地安排公務員「北上」參觀，並接受內地受訓，讓他們親自體會國情，化開誤解。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，公務員管理制度應該加多兩點，（1）如何改變公務員心態，加強他們作為促進者的角色。 （2）檢視公務員人手、工作、程序，更有效率地善用人力資源。又表示，今年政府在加人、加位、加薪方面都不少，但甚少主動刪減某些已經過時的職位，以及過剩的人手。他又建議可以用創新科技替代部分人手，或者可以外判給私人市場。

另外，社會福利界議員狄志遠表示，民主是香港人的訴求，又批評新一份施政報告對政制民主發展「隻字不提」，無時間表，無路線圖，亦看不到政府做任何準備功夫，形容是「令人失望」。因此，他希望有關官員對民主發展有所回應。

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記者：趙居逸