  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 17:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員】謝偉銓倡檢視公務員過時職位　簡慧敏：不應只是把「政治中立」簡單移除

政治 15:52 2022/11/16

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

簡慧敏表示，不應該只是把「政治中立」簡單地移除

《施政報告》提及從4方面優化公務員管理制度，多位議員提及公務員管理制度，保險界議員陳健波建議，政府可安排公務員「北上」參觀，並到內地受訓，另外，狄志遠批評施政報告對民主發展隻字不提。

立法會大會會議今日（16日）舉行辯論2022年《施政報告》致謝議案，選委界議員簡慧敏表示，過去公務員的「政治中立」是要建基於效忠的政府的基礎上，簡慧敏認為，修訂公務員守則的重點是強化效忠政府的內涵，講明效忠政府的內容，而不是簡單把政治中立拿走。她強調，根據基本法和公務員宣誓的誓詞，公務員必須效忠向中央人民政府負責的首長，所領導的政府，邏輯非常明確。

身兼行會成員的保險界議員陳健波則認為，政治中立的思想已經過時，世界各地都要求公職人員忠於國家、忠於政府。他稱，香港亦應該注重公務員的愛國教育，最好的方法就是讓公務員去內地交流學習，他建議，政府可定期大規模地安排公務員「北上」參觀，並接受內地受訓，讓他們親自體會國情，化開誤解。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，公務員管理制度應該加多兩點，（1）如何改變公務員心態，加強他們作為促進者的角色。 （2）檢視公務員人手、工作、程序，更有效率地善用人力資源。又表示，今年政府在加人、加位、加薪方面都不少，但甚少主動刪減某些已經過時的職位，以及過剩的人手。他又建議可以用創新科技替代部分人手，或者可以外判給私人市場。

另外，社會福利界議員狄志遠表示，民主是香港人的訴求，又批評新一份施政報告對政制民主發展「隻字不提」，無時間表，無路線圖，亦看不到政府做任何準備功夫，形容是「令人失望」。因此，他希望有關官員對民主發展有所回應。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

 

相關文章

【公務員】100名優秀公務員獲頒局長嘉許狀　李家超：冀能同事楷模一起竭誠服務市民
21:11 2022/11/08
【公務員】100名優秀公務員獲頒局長嘉許狀　李家超：冀能同事楷模一起竭誠服務市民
【公務員】上年度2.1%公僕辭職按年急增一倍　政府：並無對運作帶來太大影響
18:25 2022/11/15
【公務員】上年度2.1%公僕辭職按年急增一倍　政府：並無對運作帶來太大影響
【政制發展】曾國衞稱雙普選目標不變　社會需營造條件
15:40 2022/02/10
【政制發展】曾國衞稱雙普選目標不變　社會需營造條件

你可能感興趣

【公務員】100名優秀公務員獲頒局長嘉許狀　李家超：冀能同事楷模一起竭誠服務市民
21:11 2022/11/08
【公務員】100名優秀公務員獲頒局長嘉許狀　李家超：冀能同事楷模一起竭誠服務市民
【公務員】上年度2.1%公僕辭職按年急增一倍　政府：並無對運作帶來太大影響
18:25 2022/11/15
【公務員】上年度2.1%公僕辭職按年急增一倍　政府：並無對運作帶來太大影響
【政制發展】曾國衞稱雙普選目標不變　社會需營造條件
15:40 2022/02/10
【政制發展】曾國衞稱雙普選目標不變　社會需營造條件
狄志遠 陳健波 謝偉銓 香港 施政報告 政治 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死
17:53 2022/11/14
【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死
【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛
13:52 2022/11/15
【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛
【金錢糾紛】港女帶小孩幫襯上環餐廳無錢俾　要求撳錢拒放下財物反批店員尾隨
12:57 2022/11/15
【金錢糾紛】港女帶小孩幫襯上環餐廳無錢俾　要求撳錢拒放下財物反批店員尾隨