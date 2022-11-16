【美酒佳餚】最後2.5萬張免費優惠券明早10時起派發　即看12款雞尾酒及套餐推介

▲ G Bar (尖沙咀)（旅發局圖片）

香港美酒佳餚巡禮11月正式登場，旅發局分兩期送出合共5萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，讓市民免費體驗「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩項活動。最後一批共2.5萬張免費電子優惠券明早（17日）10時起派發，首輪已獲電子優惠券者記得先行到餐廳享受美酒美食，以騰出帳戶空間明天領取新一批電子優惠券。

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兩大活動部分精彩美酒美食包括：

「創意雞尾酒」 - 具創意兼有香港風味 （原優惠價每款100元）

「HK Summer Fizz」

尖沙咀J's Bar Bistro ，選用了火鍋湯底常用的食材芫荽和皮蛋

「桂花馬丁尼」

中環Madame Fù位於中環大館，設露天座位，本身是中菜館，把中菜用另類方法呈現給顧客

「紫米露」

深水埗Ohm... 位處深水埗文青區的汝州街

以「日啡夜酒」模式經營，融入傳統的本地糖水口味

「鴛鴦馬天尼」

結合了鴛鴦奶茶和意式濃縮咖啡，充滿茶餐廳風味

中環PONG LKF場內每星期均請來不同的DJ帶動氣氛

「初戀」

Five Samurai (尖沙咀)以日本時令水果及食材配搭上香港人喜愛的紅豆冰上

「十年陳皮茶」

以香港常用的中藥藥材陳皮製作

大角咀Starry Night 位於區內中心地帶，場內亦設美食可供選擇

「遊『酒』海岸線」 - 憑優惠券免費有飲有食兼享美景（原優惠價每個組合套餐150元）

北角Le 188˚ Restaurant and Lounge

位於港島海逸君綽酒店頂層，三面落地大玻璃飽，覽維港兩岸景色

小吃拼盤包括炸蝦餃、雞肉沙嗲、炸南瓜、素春卷、炸魚餅和田園沙律等，配搭一杯森美頓紅酒

將軍澳Bacaba Restaurant and Bar

經典和牛牛頰肉寬條麵，配搭阿根廷的 Catena Zapata 紅酒

中環AMAZAKE - IZAKAYA AND SAKE

為美酒佳餚節量身定制日本料理的特別菜單。以壽司、刺身、壽司卷、沙律和味噌湯，配搭招牌雞尾酒「AMAZAKE」。

西灣河SOCIAL BAR AND GRILL

脆皮沙丁鱼土豆奶酪炸丸子配上辣肉腸薄餅和柚子特飲

尖沙咀G Bar

空運來貨的海鮮拼盤，配一杯白酒。

PizzaExpress （中環、灣仔、北角、尖沙咀、將軍澳、赤柱分店）

全港6間分店提供有關套餐

10吋意大利青瓜蝦肉薄餅套餐配搭一杯產自意大利波特酒廠的灰皮諾白葡萄酒

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責任編輯：陳麗娜