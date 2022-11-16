【大灣區】前海及南沙首設「恒生大學中心」　何順文：助學生於大灣區發展

▲ 恒大校長何順文（前排中）於網上與贊助機構代表趙克鋒及田昆分別簽署合作協議。（恒大提供圖片）

香港恒生大學宣布，於深圳前海和廣州南沙首設「香港恒生大學中心」，標誌著大學積極投入大灣區的發展，兩個中心場地由內地兩間機構無償借出，恒大校長何順文表示，是次合作是恒大進駐大灣區的第一步，兩個中心將用作教學研究與服務社群，校方亦會探討交流合作機會，助恒大學生及畢業生於大灣區發展。

恒大昨日（15日）與兩個贊助機構於網上簽訂合作協議。恒大表示，是次獲深圳市人工智能產業協會及愛永星辰生命健康集團贊助支持，分別無償借出前海的深港青年夢工場及南沙生態產業園的部份場地，作大學教學和研究活動，以及幫助師生於大灣區發展。

何順文致辭時說：「南沙與前海均為大灣區經濟特區，是次合作是恒大進駐大灣區的第一步，並成為我們於內地的重要基地，具標誌性意義，亦同時體現兩間贊助機構對恒大教研工作的肯定。」恒大將利用兩個中心作教學研究與服務社群的用途，並積極探討多方面的交流合作機會，幫助學生及畢業生於大灣區發展。

贊助機構之一、深圳市人工智能產業協會學術委員會主席趙克鋒致辭時表示歡迎恒大落戶前海，指前海深港現代服務業合作區就是要支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，對推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色先行示範區，具有重要意義。另一機構、愛永星辰生命健康集團粵港澳灣區總部執行總裁田昆則表示，其集團一直致力打造完善的生命健康產業閉環，教育與研究是必不可少，與香港恒生大學的深度合作也正基於此，形容雙方在短時間內形成合作框架和未來發展共識。

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記者：馮琪雅