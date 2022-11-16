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【行劫案】涉網上誘騙年輕女子酒店會面行劫　警拘2男明日提堂

社會 15:57 2022/11/16

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涉網上誘騙年輕女子酒店會面行劫，警拘2男明日提堂。（曾秋文攝）

警方偵破一個行劫集團並拘捕2名男子。較早時警方接獲2名報稱由內地來港旅行的女子（24和26歲） 報案，聲稱透過網上交友平台結識一名男子，其後雙方相約到酒店會面短聚，但涉案男子及後用不同手法包括以利刀指嚇，盜取受害人金錢，2名女受害人最終被盜合共2.9萬元，幸事件沒有人受傷。

灣仔警區刑事總督察劉曉徽表示，相信事件涉及1個行劫集團，成員會在網上交友平台尋找年輕女子作為目標，其後相約到酒店會面，另再安排成員赴約，會面期間趁機盜取金錢。

警方昨日（15日）在新界區拘捕2名涉案男子（36和40歲）， 他們報稱無業及地盆工人，涉嫌「行劫」及「盜竊」罪。行動中警方搜出涉案生果刀和9.2萬現金，兩名疑犯明日（17日）將在東區裁判法院提堂。

警方相信已成功瓦解一個行劫集團，調查仍然繼續，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

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