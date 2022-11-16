【美食速報】$68起嘆素食自助餐逾40款食物選擇　派300個飯盒+送2KG白米

▲ 油麻地素食店「心裡有素」$68 起吃素食自助餐。（圖片由品牌提供）

於油麻地開設素食自助餐新店「心裡有素」提供素食自助餐及到會服務，而且堅持每晚派飯！全日劃分3個時段，共7場提供自助素食，最低$68即可嘆盡逾40款小炒、涼拌、炸物等菜式，負責人韓先生將「兩餸飯」款式多的市場概念結合成自助素食用餐形式，希望大家可以品嚐到平靚正素食。

餐廳表示今個秋冬更限定推出8款口味素食煲仔飯及糖炒栗子，供自助堂食或外賣，另外,餐廳更提供素食到會服務，款式逾40款，方便開派對或其他聚會人士享用，消費滿$1,000 可享免費送貨服務，到會服務需要提早兩天前預訂。

每晚收舖後派飯 節日向基層派愛心飯盒

心裡有素是自助餐形式供應食物，每日都有大量廚餘。他堅持在每晚關舖後，與員工親手將剩菜剩飯包成飯盒，送到不同地區的露宿者手中，同時解決自助餐廚餘浪費的問題。在今年初一十五期間，心裡有素派發約300份愛心飯盒+2KG 白米予基層老人，希望略盡綿力，在傳統香港民間節日中為有需要人士送上溫飽。

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心裡有素的素食自助餐逾40款菜色，款式包括沙律、涼拌小菜、小食、炸物、小炒、粉麵、湯品、甜品及飲品，選擇豐富!如咕嚕合桃、蕃茄炒蛋、澳洲黑蜜糖桂花蕃茄、溏心蛋、黑松露三色蒸水蛋、三色蒸水蛋、黑松露乾燒伊麵、沙律自助Bar、秋葵天婦羅等等。

今個秋冬，餐廳推出8款口味素食煲仔飯及糖炒栗子，供自助堂食或外賣，讓客人有更多不同選擇。糖炒栗子為全日供應，自助餐客人可任添任食，吃完自助餐後，亦可以優惠價錢外賣取走，若非自助餐顧客，同樣可到店購買炒栗子外賣。每晚還有4款煲仔飯口味供應，晚市自助餐客人可任添任食,如非自助餐顧客，同樣可到店購買外賣$58連健康飲品如羅漢果，外賣回家慢慢品嘗素食煲仔飯。

心裡有素

地址：油麻地廣華街38號地舖

電話：+852 6692 2633

營業時間：星期一至日 11:45 - 21:15

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責任編緝：蕭雅文