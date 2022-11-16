【細菌溫床】破爛小被被遭媽咪丢掉　家姐心痛細佬變憂鬱不冚被【附醫生解說】

▲ 台灣有名男童的小被被遭媽咪丢掉，大感崩潰，更變得寡言。

小朋友總有一件心愛的小被子、毛公仔或攬枕，陪住睡覺才安心！台灣有名男孩的小被被遭媽媽私自丟掉，家姐見弟弟因而崩潰大哭，更變得憂鬱不太說話，甚至完全不蓋其他被子，家姐很心痛，決定上網求助網民，希望網民幫忙找回一樣款式的小被被去氹返細佬。

台灣有女網民近日於網上討論區「Dcard」發帖，標題為「求救！小被被被丟掉」，樓主的弟弟是初小學生，因為有一張「小被被」被他咬至破爛，媽媽在前幾天就把它丟掉了，而弟弟發現後心愛的小被被不見了開始崩潰大哭，接著幾天超憂鬱，憔悴又難過，更變得不太說話，甚至完全不蓋任何被子。

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小被被遭丟掉崩潰

家姐眼見弟弟如此，感到心痛，雖然媽媽買了一件新被子給他，但他完全不要，再也不承認任何的小被被。樓主明白弟弟，因為身為姊姊的她也有重要的小被被，坦言看到弟弟這樣感同身受，替他不捨，並有跟媽媽說小被被對弟弟的重要性。

我打算找一件一樣的被被給弟弟，不過我在蝦皮谷歌eBay都找不到一樣的被被，如果大家有看過哪裡能買，或是有一樣的願意拋售，麻煩出價，我願意購買。

上網求問有否一樣款式

窩心的家姐分享細佬心愛小被被的照片，被子原本顏色是淺粉色，圖案是卡通Snoopy，被子上有多隻snoopy及很多英文單字snoopy的字樣，家姐帖文附有一張照片不算太明顯，「這是我唯一找到比較明顯的被被照」，希望網民幫忙。此外，家姐分享了另一張弟弟抱著小被被的模樣，真的很開心，「這是擁有快樂的弟弟」。

網民︰味道無法取締

網民紛紛獻計及報料分享網上哪裡有類似的被子出售，亦有分享相關的經歷，指出就算買一條新的被子也不能取代，沒有熟悉的味道。「小被被要的是上面的熟悉以及安全，所以丟之前應該要做的是儀式感，將新被跟舊被交疊在一起，讓兩條味道融合」。不過，有的認為可以再買一條一模一樣的給他，重新去培養，「我小時候的小被被快撐不下去了， 然後我又再買一條一模一樣的小被被重養， 現在每天都還可以抱著」，更多其他網民的意見︰

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其後，家姐看過部分網民留言再更新情況，解釋媽媽知道小被被的重要性，事後很後悔，一開始有跟弟弟道歉，只是弟弟還是打擊很大。家姐問過弟弟，可否找一氣一摸一樣的小被被，弟弟表示不要了，因為那再也不是他的那一條了。家姐聽後「有夠心疼」！此外，她很感謝關注事件的網民。

小被被長年不洗藏細菌

其實長年不清洗小棉被會成為細菌溫床。台灣皮膚科醫生蔡逸姍曾指出，觸到皮膚的布織品，會殘留口水、汗水、身體皮脂及皮屑，從而形成細菌、微生物滋生的溫床，若再接觸到皮膚，會增加濕疹或敏感，甚至細菌感染的風險。對於很多人對「小被被」和公仔有情感上的依賴，每晚不攬著會難以入睡，蔡醫生表示理解，建議可以增加2至3條小棉被「培養感情」，輪流清洗做替換。不過，若在睡覺時將口水流到被子上，就需增至一星期洗一次，以免成為細菌及塵蟎的溫床。

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責任編輯︰王明芳