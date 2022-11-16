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【大學發展】城大農場正式啟用    城大新鮮牛奶料延至明年2月有售

社會 16:30 2022/11/16

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城大農場參觀及開幕典禮。(湯致遠攝)

位於大埔林村的城大農場今日（16日）正式啟用，澳洲入口的24隻娟姍牛已於9月進駐城大農場，城大出品牛奶最新預測將於明年2月有售，較早前校方公布的1月再遲1個月。城大獸醫學學士學生將於農場內學習牛隻疾病及治療、牛乳製品安全和農場管理技巧等。

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農場佔地約一公頃，獸醫學生每年都會到農場學習，其中1年級起先學習基本牛隻知識，例如如何照顧牠們、營養學等；至4、5年級則學習牛隻疫病、臨床治療等。農場內設可擠出牛奶的裝置供學生使用，同時有冷凍裝置及用作儲存的「奶缸」，學生可學習如何生產牛乳產品及相關食物安全知識。 

24隻由澳洲入口的娟姍牛於今年9月抵港，為讓牠們生活舒適，農場設置大風扇為牠們降溫。牠們亦全部經人工受孕，預計下年1月底至3月左右生產，其後可開始產奶，農場內已設置專門照顧幼牛的區域。 

訪客進入農場前須穿著保護衣及鞋套，農場經理、獸醫Eryl Done說，由於進入農場的衞生要求高，難以開放予公眾參觀，但會與本地學校或團體合作，讓他們學習相關知識。 

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城大早前估計，農場每日可生產約500公升牛奶，Eryl Done透露，由校方出品的牛奶預計下年2月左右可供應，雪糕亦於明年春季可開始供應。 

校方今舉行開幕典禮，城大校長郭位說，會通過善用農場繼續回饋社會，透過有關健康一體化的培訓，創新和公共教育，改善大眾生活。 

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記者：黃悅晴

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