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【港鐵甩門】廣播不清令乘客走入路軌與高速行駛列車相距極近　港鐵承認情況絕不理想

社會 16:42 2022/11/16

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馮漢柱攝

港鐵荃灣線油麻地站周日發生列車出軌甩門事故，港鐵今日公布初步調查結果。港鐵公司車務總監李家潤指，關於事故的成因，和大眾一樣關注，過去數日經檢視後，初步相信事故成因，是列車進入月台時，有隧道旁的金屬護欄裝置移位，與列車碰撞，令列車偏離路軌，引致意外發生。

李家潤指，就安排市民離開車廂安排方面，由於事故後已有2卡車廂進入月台，職員原意是安排乘客從油麻地站離開，惟廣播不清晰，有乘客從車尾離開，並經路軌行到旺角站。李家潤指，由於車頭的警報裝置因碰撞損壞，職員未有即時發現，以至觀塘線列車未停駛，乘客在路軌遇到往黃埔列車駛過。職員發現情況後，已及時停止觀塘綫往黃埔列車。李家潤承認情況絕不理想，對受影響人士致歉，承諾2個月內提交事故報告。

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記者：陳梓蔚

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