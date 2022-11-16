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【令人心酸】疑遭護理員熱水燙傷腳　九旬婆婆傷口感染敗血症亡

健康 18:05 2022/11/16

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照顧老人，總要比平常更細心與耐心。台灣一名網友於網上控訴指其92歲高齡家人接受政府護理服務時，疑因護理員失誤而受傷。可是事後的涉事人員竟從未通知家人，亦未有為其急救處理。九旬老婦終在入院2日後因敗血症而亡，涉事機構稱事件原因仍有待調查。

影片推介：

一名網友日前於其個人社交平台上控訴台灣政府所推動的「長照2.0」計劃人員失當，使其92歲家人敗血症而亡。事主在文中表示，年紀老邁的家人使用「長照2.0」計劃上門洗澡服務，卻因服務人員使用過熱的水而令老婦小腿燙傷。可是涉事的工作人員卻從沒告知其他人事件的發生，更沒有為其處理傷口。事主直斥涉事工作人員「把90多歲行動不便的老人家留在家中，自己卻離開了」。

事後家人發現老婦的腳「莫名起水泡」便已馬上將其送醫。可是第2天家人已收到通知老婦需要緊急留院，因為老婦的傷口感染，造成「蜂窩性組織炎」。事態嚴重，事主一家已馬上送老婦到較大型的醫院，可是迎來只有更壞的消息指老婦的病情已引發為敗血症。而且接連發生的併發症更令老婦的情況加速惡化，「時而清醒，時而昏睡」，意志堅強的老婦更不時安慰家人自己會好起來的，可是留院才2天的時間，老婦已經宣告不治。

事主呼籲大眾需更留意及小心老人家的情況，因為「任何細小的傷口都有可能引起不可挽回的遺憾」。

事件引發社會的關注，不少民眾亦紛紛留言討論：

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事後涉事機構則指他們服務時的洗澡次序是由背部為先，但老婦的情況卻是只有小腿燙傷，而背部則沒有實屬奇怪，認為老婦的死因仍要調查。而他們內部亦會組成調查組織介入事件。

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責任編輯：羅嘉欣

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