【THE大學排名】THE世界大學聲譽排名　本港5間大學有1間新上榜

▲ 本港5間大學打入THE世界大學聲譽排名，城市大學首度打入全球200大。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）最新「世界大學聲譽排名」出爐，本港有5間大學上榜，比去年多1間，新上榜的城市大學首度打入全球200大，位列全球第151至175位，排名最高的香港大學則跌出全球50大，回落至第51至60位。

THE今日（16日）公布2022年世界大學聲譽排名，按去年11月至今年2月，從159個國家共29,606名學者的學術意見調查結果得出，最終有211間大學打入全球200大排名。全球整體有56間美國院校上榜，英國、中國及德國亦各佔24間、17間及16間。

本港5間大學上榜，去年未入200大的城大，今年一躍升至151至175位；至於去年上榜的4間大學，包括港大由去年第48位，跌至51至60位，中文大學由去年第101至125位組別，升至91至100位組別，與排名不變的科技大學並列；理工大學則維持排名第126至150位。

全球聲譽排名最高的大學是美國哈佛大學，已連續12年稱冠首，美國麻省理工學院亦繼續屈居第2位，美國史丹福大學則由去年第4位，攀升至第3位，被超越的英國牛津大學排第4位，英國劍橋大學則維持排第5位。

全球十大亦有「新面孔」，日本東京大學由去年第13位，連跳3級至第10位，成功躋身十大；中國清華大學則由去年第10位，上升至第9位，

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅