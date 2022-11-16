【跑步吸煙】50歲大叔煙不離口跑「全馬」　爆紅背景曝光

▲ 50歲大叔煙不離口跑「全馬」全網爆紅，真實背景曝光。

吸煙有害健康，但竟有人在跑馬拉松時煙癮不斷，吸著煙跑完全馬，獲網民封為「擔煙哥」，稱讚其「夠氣量」。

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綜合内地媒體報道，內地一名50多歲陳姓男子，於11月6日參加「2022年浙江建德新安江馬拉松」，從網上釋出的相片可見，陳先生在跑全馬過程中，嘴裡一直叼著煙，吸完一支再一支。畫面曝光後令他在網上爆紅，掀起網民熱議，更譽陳先生為「擔煙哥」，吸著煙跑步也不會「唞大氣」，氣量很足。網上更釋出比賽成績單，陳先生以3小時28分45秒的成績，跑完42公里的全馬賽事，排名全組第574名。

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在高原跑半馬也吸煙

據了解，陳先生是馬拉松比賽常客，過往參與過多項知名馬拉松賽事，包括廈門馬拉松、麗水超級馬拉松等。2017年在杭州馬拉松比賽上邊跑邊吸煙，而初次被人熟知；甚至在拉薩高原跑半馬時也會吸煙。他透露，自己比賽時吸煙是習慣，喜歡跑步時叼著煙，感到疲勞時就吸一口「解乏」。厲害的是，陳先生歷年成績不俗，他在2018年跑出3小時36分，2019年跑出3小時32分，今年更跑出3小時28分，每次都有進步，令網民紛紛讚嘆「實在太猛了」。不過，也有網民質疑，陳先生比賽時吸煙「是否算違規服用興奮劑？」，且二手煙會對其他選手造成影響，賽事應要有條例禁止吸煙：

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吸煙有害健康或致肺癌

據衞生防護中心資料顯示，肺癌主要成因中就有包括「吸煙或長期吸入他人的二手煙」，患者以40歲以上的男性居多。同時據醫管局資料指，單單在2017年，本港已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%，是本港頭號癌症殺手。世界衞生組織數據亦顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

因此，肺癌首要的預防方法就是徹底戒煙，杜絕元凶。在飲食及生活上，亦可注意以下事項：

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責任編輯：羅嘉欣