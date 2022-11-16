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【人才流失】調查指截至年中企業人才流失率達10.5%　預計明年加薪3.8%

社會 16:41 2022/11/16

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本港人才流失嚴重。（資料圖片）

國際諮詢公司美世（Mercer）發布調查，指截至今年中，企業的人才流失率已達到10.5%，有11.32萬本港居民在過去一年外流，大約佔總人口的1.6%。調查並指，今年的薪資中位數增幅為3.6%，預計明年可以達到3.8%，仍低於疫情前4%的水平。

調查在本年4月至6月期間進行，共訪問了13個行業的544個機構組織，調查指明年薪資中位數增長可達到3.8%，比起去年的3.6%要多，不過仍然低於2019年，即疫情前的4%。亞太區平均增幅達4.4%，當中最高是越南的7.1%，最低是日本的2.2%。美世的獎勵部負責人Gary Chin分析，香港重新開放邊界、重啟經濟活動使得經濟前景樂觀，不過仍會受到國際匯價和中國封關政策影響。

港府早前推出搶人才措施，美世則指出本港人才流失狀況嚴峻。截至年中，企業已經錄得有10.5%的人才流失路，比起2019年全年的14.6%相對少。報告引述政府統計署數字，從2021年中到今年年中，大約有11.3萬本港居民外流，已佔全港人口的1.6%。

美世指出，公司吸引和留住人才的方法之一是提供更高的獎勵。獎金佔年度基本工資的百分比，現已經全面增加並超過了大流行前的水平。不過，在招聘方面，香港公司在做法上保持謹慎，並維持現狀。超過一半企業打算在2023年保持員工人數不變，15.5%的企業打算在2023年增加員工人數，只有1.5%企業打算裁員。企業主要將精力集中在優化和裝備現有的勞動力，招聘是針對關鍵人才或替代已離開的人才。

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記者：袁澍

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