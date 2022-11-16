【口腔護理】戒糖卻滿口爛牙　牙醫揭6種易蛀牙食品

▲ 慎防牙痛找上門， 牙醫揭6種易蛀牙食品。

牙痛慘過大病，其中「蛀牙」更是不少人最常見的口腔問題之一。要避免經歷錐心的蛀牙痛楚，有醫生便分享6種易蛀牙食品，其中咖啡、酒精飲品也名列其中。

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牙醫劉馥萱Facebook專頁「愛跟長輩聊天的劉馥萱牙醫師台中南區中山醫牙科假牙補牙口腔照護」發帖指，又指高糖、高澱粉、酸性及含有酒精的食物飲料均對口腔健康有害，故以下6種食物，必須小心提防，

1.水果乾:雖然看似健康，但其實因製作過程中加入大量糖分，加上易「黏牙」，很容易便成為蛀牙幫兇。

2.運動飲料:汽水或運動飲料等酸性食物，常吃等於牙齒一直浸泡在酸性物質中，建議一次喝完且馬上漱口。

3.酒精:會影響唾液分泌，因此容易造成蛀牙。

4.酸性食物：番茄、柑橘類酸性水果，除了有酸性，也有不少糖分，大量食用容易造成蛀牙。

5.澱粉類食品：如洋芋片等高澱粉零食，容易卡在牙縫，進而成為細菌溫床。

6.咖啡：咖啡是酸性飲料，長期飲用容易傷害琺瑯質，也容易讓牙齒表面附著更多食物殘渣。

劉馥萱強調，雖然這些東西易有蛀牙風險，「但也不是一點都不能碰」，提醒市民只要吃完就馬上漱口或者刷牙，便可以將蛀牙風險降低。

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責任編輯：羅嘉欣