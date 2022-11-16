【生活智慧】家居貼海報不怕刮花牆壁留痕　日本網民教用3種小文具輕鬆搞掂

▲ 有日本網民分享，用3種小文具就能貼海報而不留痕。

想在家中牆壁貼上海報或其他東西，總怕刮花牆壁或留下痕跡。有日本網民就想出了一個聰明的方法，只要用3種小文具即可解決煩惱，想在牆壁貼甚麼都可以了。這種方法最近又再在網上瘋傳，大家都可以參考。

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工具方法超簡單

該名日本網民過去曾在Twitter分享，因為不想在屋企牆壁上打洞，而放棄掛上喜歡的海報。直至他想到了一個方法，只需預備萬字夾、縐紋膠紙及小磁石貼，就能張貼海報了。方法非常簡單︰

1. 首先將萬字夾用縐紋膠紙貼在牆壁上。

2. 然後將海報放在上面，固定位置後，加上小磁石貼。完成！

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原理是利用小磁石貼和萬字夾，吸住海報。網民大讚這個方法非常好用，不過也有人認為小磁石貼和萬字夾不夠力承托大張海報，或是紙質較厚的海報。因此有網民建議，只要多貼幾張縐紋膠紙，就能加強承托力。

其實除了海報外，張貼任何紙製品如通告、書信等都可以用這個方法，避免釘上牆壁造成破損，尤其租樓的家庭可以免除修補牆壁的麻煩。

萬字夾功能多

另有網民分享小小的萬字夾功能多多，遇上衣服鈕扣甩掉，就可以用萬字夾應急，暫當鈕扣用。當拉鍊頭斷掉，可以扣上萬字夾取代。而將萬字夾扭成「S」形，即變成一個小掛鉤，當然只能掛輕巧小物。只要運用生活智慧，自然可以一物多用。

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責任編輯︰王明芳