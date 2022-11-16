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【最新疫情】今增6656宗確診　另多8名確診者離世

社會 17:06 2022/11/16

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(陳靜儀攝)

本港今日（16日）新增6656宗確診，其中本地感染佔6139宗、輸入佔517宗，另多8確診病人離世。

新增517宗檢測陽性輸入個案，當中包括465宗核酸檢測陽性（107宗確診、333宗無症狀感染及25宗狀況待定個案）及52宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，285宗涉及機場檢測樣本、149宗涉及第一至三日樣本，餘下83宗涉及第四至七日樣本

截至11月16日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現221宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現42宗XBB、15宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及45宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，今共665間學校呈報1075宗確診，有18間學校共21班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，5間安老院舍，共8名院友確診，27名院友檢疫；9間殘疾人士院舍，共9名院友確診，9名院友需要檢疫。

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責任編輯：余思嵐

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