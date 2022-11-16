【非禮小姨】涉乘智障小姨入睡觸碰下體　地盤工認罪判囚半年

▲ 涉乘智障小姨入睡觸碰下體，地盤工認罪判囚半年。（資料圖片）

34歲地盤工人涉趁同住的輕度智障小姨睡覺時觸碰對方下體，小姨事後向社工傾訴時揭發事件，反被家人怪責破壞家庭。地盤工人早前承認1項非禮罪，押後至今（16日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官判刑時指，被告乘事主睡覺時侵犯，案情嚴重，判入獄半年。

匿名被告SWH（34歲），被控於2022年4月27日，在新界葵涌石籬邨某單位內猥褻侵犯女子X。

辯方求情指，被告有悔意，並向小姨致歉。被告妻子在本案後兩度懷孕，惟均告流產，被告對此感到抱歉，希望盡快回到妻子身旁。

裁判官施祖堯判刑時指，事主創傷報告顯示其母及胞姊曾責怪她破壞家庭關係，指她不應將事件告知社工，而應告知家人，如此便可避免社工舉報被告。事主被送到院舍後難以適應，希望與家人團聚，事主因家人反應受到打擊，可幸沒有造成精神障礙。

裁判官指，事件影響事主與家人關係，被告觸摸事主最私密的部位，更乘對方睡覺時侵犯，案情嚴重。考慮到被告有悔意，考慮到報告指其重犯機會低和事件歷時短等，判監半年。

案情指，事主X在房間睡午覺時感到私處被摸，睜眼看見被告與她面對面，用手隔着內褲觸碰她的下體，X表達抗拒，被告便離開房間。X同日將事件告知庇護工場的社工，由社工報警揭發事件。

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記者：陳曉欣