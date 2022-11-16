【照騙斂財】220磅女主播網騙斂財　 同時交往10位男粉絲

▲ 又發生多一單網絡詐騙，大家網上交友，真係要格外小心！

近年經常都會發生網絡詐騙，騙徒愛利用「照騙」去騙取對方金錢，近日一名女主播盜用小學同學的照片冒充對方，同時與10多位男粉絲建立網戀關係，交往後以各種理由讓網戀男友刷禮物、轉賬斂財，但其真身卻是一位重達220磅的肥胖女人。

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近日廣東中山發生一宗網騙案，「小伊」是一名網絡語音主播，她自稱是「聲優」，她盜用小學同學的相片，冒認對方，

我是通過我小學同學的朋友圈，她發朋友圈，我就保存下來，然後轉發到平台上面，在網絡上都會隱藏自己的真實信息。

小伊加入某平台後，會利用假身份騙取男生的信任，並把男粉絲加到微信，取得聯繫方式便展開騙財行動，

去讓他們刷禮物，以我(平台上)發的圖片，來幻想他們的另一半，其中有一個男生，累計給我刷了45000元人民幣(約53000港元)，到手將近30000元人民幣(約35400港元)。

小伊在警局直認自己的行為屬於詐騙，希望大家不要沉迷於網絡，他們這種網絡主播都是通過隱藏自己的真實樣貌、身份，冒充他人的照片、動態，來打造自己美麗漂亮的人設，讓對方認為跟他交往的是一個美女，

這樣對方才會甘心情願的給我們刷禮物、轉帳，現實生活中，我們是不會跟對方見面交友的，只是為了得到對方的錢。

自今年三月開播以來，小伊打造自己成虛假的美麗清純女生，無懈可擊的聲線，令她成功同時俘虜了10多位粉絲建立了網戀關係，統稱「釣魚」，並以沒錢看病、沒錢交房租等虛假理由誘導對方轉賬。其中一位被她迷到的男粉絲阿強，每天都會準時出現在直播，並為她瘋狂刷禮物。經過了連續多天的連線語音聊天後，兩人加了微信私聊，很快就確立了網戀關係。

阿強為了奪取對方的好感，每當小伊說：「平台上的任務都還沒完成，心情很不好呢！」阿強便毫不猶豫地為她刷了1萬多元人民幣的禮物。為了維繫他們的「愛情」，阿強不惜花2萬多元人民幣，在直播平台上買了所謂的情侶卡。

自此，阿強成了小伊的提款機，小伊會以沒有錢吃飯、交房租等各種理由讓阿強轉賬，不過阿強要求了幾次見面，卻被一一拒絕。阿強終於醒覺，選擇了報警。

中山市橫欄鎮反詐民警接獲報案後，迅速偵查研判。10月底，反詐民警成功抓獲利用直播平台實施電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人小伊。小伊的真身令所有人震驚，與網絡圖片大不同，網友感嘆：反差太大，保守估計有200斤！

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責任編輯︰王明芳