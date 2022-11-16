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【晚吹戀講嘢】港女與法籍富二代展浪漫情緣 Manchester因一事拒當少奶奶

娛樂 18:50 2022/11/16

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由郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，昨晚（11月15日）播出一集以「球迷情緣」為題，嘉賓楊浩兒（Manchester）分享與法籍前度交往時的浪漫事，更稱自己因為一個原因而與對方分手！

因足球而認識

中學時就讀女校的Manchester喜歡足球，也因喜歡曼聯而直接用Manchester作英文名。

她與法籍前度就正正有共同嗜好，她因大學時主修新聞與傳播而認識前度，當時她訪問另一隊的教練，而前度就是足球員。

Manchester發現男方遠距離偷拍她，然後就互相認識。二人大講波經，十分投契，於是日久生情。

其實這法國人是交換生，二人認識不久後就在Manchester大學附近出現，當二人聊了數月，男方在離開前向她表白。從頭至尾也是「Long D」，男方也是在視像對話中表白，在3至4個月後才來香港看她。

（影片截圖）

與男友父親「碰碰面」

Manchester指自己當時很相信男友，而男方首次帶女朋友回家，Manchester也是她的初戀，男方的媽媽也在火車站接他們。

二人在見面時也會禮儀親吻，甚至與男方的爸爸也會「碰碰面」。

她指前度知道她赴英國找朋友，就預先炮製驚喜，購買了一張曼聯對車路士的球賽門票送給她，讓她獨自一人看球賽，但後來發現是男方用爸爸的信用卡購票那張港幣5位數字的門票，又另外預訂了4千港幣一晚的酒店戶給她。

Manchester認為在細微事中看得出男方的浪漫，當中有一件事令其印象很深：「佢識揸船，佢爸爸都有架船，佢就揸船，我就玩滑水。」

他指前度想她在外國工作，為她製作履歷表，一心一意想她在英國工作。男方又替她尋覓大球會的工作，有關製作的工作。

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留在香港

即使有球會為Manchester提供工作，但她最後也決定留在香港：「其實我覺得未去到嗰個位，拍拖一年幾，如果未好肯定係另一半，咁無啦啦分咗手點算，所以一定要確保好自己。」她又指當中真的是未知數。

男方當時有坦言不習慣亞洲人的生活，就想女方可以離開香港。

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因一原因分手

Manchester對於前度是住在城堡也感到很驚訝，並指自己起初也不知道。她稱：「佢一向都係好樸實，無騷過，我去到都問呢個係你屋企。」

193指，自己如是對方的話會馬上飛過去，不過Manchester當時未想要這樣的生活，「我就話可能大家嘅路唔係咁啱，佢都喊到死。佢唔係愛我愛到可以飛過來，但佢又會喊餐死，好想我過去。」193指男方當時是不想失去自己原本擁有的事物。

雖然對方也有挽留、煩擾她，Manchester後來也未有再開展與足球有關的情緣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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