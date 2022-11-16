【虛報紀錄】涉虛報三跑木土壞測試　機管局前工程師准保釋明年初再訊

▲ 機管局前工程師涉處報地盤紀錄，被控13項罪名，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

40歲機管局前高級項目工程師，涉於地盤監督紀錄，虛報為「三跑道系統項目」機場東消防局檢查土壤樣本及現場測試，以誤導機管局及其消防設施設計顧問，被廉署起訴13項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案件今（16日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至2023年1月11日再訊，待辯方索取文件，被告其間准以3,000元保釋，不得接觸控方證人。

被告為張樂安（40歲，技術總監）。控罪指，被告身為機管局高級項目工程師，以及被指派為「艾奕康顧問有限公司」EFS機場消防局的適任技術人員，於或約於2020年11月11日、12月3日及21日，在香港意圖欺騙其主事人而使用《註冊岩土工程師工作班子之下適任技術人員執行特定任務的紀錄》（表格 A），而該文件對機管局或艾奕康有利害關係，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，以及被告明知意圖用以誤導機管局或艾奕康。

該些虛假陳述指，被告於2020年9月至12月期間執行了表格A所述特定任務，並如於表格A所述檢查抽取樣本及現場測試。

廉署指，艾奕康案發時獲機管局委任提供「三跑道系統項目」消防設施設計及顧問服務。被告為機管局時任高級項目工程師，負責管理該顧問服務，被指派為艾奕康的適任技術人員，監督「三跑道系統項目」的機場東消防局地基設計的現場土地勘測工程。

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記者：陳曉欣