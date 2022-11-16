【聖誕2022】TEA WG聖誕限定茗茶及法式糕點套裝　$688起嘆4道菜套餐兼節日調配茶

▲ TEA WG推出一系列聖誕茗茶及美饌。(圖片由品牌提供)

Tea WG推出一系列聖誕特色茗茶、美饌盛宴和大家分享節日喜悅。當中包括永恆聖誕茗茶、節日套餐及茶香法式糕點等。另外，首間Tea WG茗茶外賣概念店登陸海港城，奪目的杯身設計與品牌經典的鍍金茶壺相映成趣，大家可與親朋好友一同舉杯共慶佳節。

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茗茶

▲ 永恆聖誕茗茶。(圖片由品牌提供)

盛品系列茗茶（Grand Mode Tea）—永恆聖誕茗茶 (售價:HK$378 (100克))

Tea WG綠茶融合節日風味與溫暖的冬季香料，洛神花、肉桂、丁香和橙皮。盛載茶葉的茶罐以奢華的翡翠綠色與金色作主調，飾以雪橇鈴和槲寄生，讓人聯想起貴族松聖誕樹。

聖誕紅茶馬卡龍套裝（HK$498，原價$624）

聖誕紅茶魚子醬錫罐包裝茗茶、聖誕歡樂黑茶迷你茶罐、茶香馬卡龍禮盒（12件裝）以及便利純棉濾茶袋。

聖誕茗茶及馬克杯套裝（HK$498，原價$652）

於HKTVmall Tea WG網上精品店推出套裝包括：Tea WG馬克杯、聖誕紅茶魚子醬錫罐包裝茗茶、蝴蝶夫人之茶迷你茶罐及便利純棉濾茶袋。

凡於香港Tea WG沙龍及精品店或HKTVmall Tea WG網上精品店選購任何一款聖誕茗茶產品，即可以優惠價HK$9購買聖誕歡樂黑茶迷你茶罐（原價HK$168）。

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聖誕盛宴

▲ 首道菜式：香烤味噌比目魚。(圖片由品牌提供)

頭盤是魚子醬伴緋幻紅茶日本雪蟹蟹肉配龍蝦椰菜花啫喱。隨後是蘭姆茶的栗子忌廉湯，並以栗子脆片。

首道菜式是香烤味噌比目魚配白菜、白蘿蔔及馬拉巴爾黑胡椒蠔醬，加上以融入俄式煙燻茗茶茶香天婦羅脆片作點綴，帶出獨特香烤茶香風味。

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可選兩款主菜分別是：慢煮鴨肝乳鴿煙肉卷配迷你甘筍、烤小洋蔥及櫻桃醬，伴以注入粉紅佛朗明哥之茶的鴿肉濃汁，或澳州和牛西冷配時令蔬菜及紅菜頭蓉，伴以注入2000年普洱茶的牛肉濃汁，極致美饌完美昇華歡聚時刻​。

最後是經典的雲尼拿芭菲。此甜點配以注入聖誕之光的手指餅乾、伴新鮮柑橘、糖漬柑桔、香橙醬及清新的香橙雪葩。

套餐搭配由茶品師精選的Tea WG獨家調配茶—一壺溫熱的的聖誕之光，濃厚的堅果香氣混和Tea WG香料，為這款特級綠茶增添派對魅力。或是一杯冰涼的聖誕喜悅之茶，混合香料的白茶和黑茶，散發著小柑橘和濃郁的大溪地香草味道。

Tea WG節日套餐詳情

地點:國際金融中心及又一城Tea WG沙龍

日期:2022年12月23日至25日及2022年12月31日至2023年1月1日

時間:晚上6時起供應

價錢:為每位HK$788*

優惠: 12月16日前預訂2022年12月24日的首節時段（晚上6時至7時45分），可享早鳥優惠每位HK$688*

*另收10%服務費及服務費以原價計算

聖誕限定茶香法式糕點

▲ 手工聖誕樹頭蛋糕。(圖片由品牌提供)

茶香馬卡龍

限量版節日馬卡龍以人手巧製，鬆脆杏仁外殼夾著注入聖誕喜悅之茶的杏桃甘納許餡料，外層灑上一層金黃焦糖脆粒。

聖誕喜悅之茶茶香馬卡龍禮盒

售價為HK$120、HK$240及HK$480（一盒6件、12件及24件）

日期:即日至12月31日

手工聖誕樹頭蛋糕 (售價為HK$68（細／1人份量）)

藍莓芝士茶香聖誕樹頭蛋糕由淡雲尼拿芝士、意大利軟芝士慕斯、糖漬藍莓以及注入聖誕之光的牛油餅乾餅底層疊而成，頂層鋪上新鮮藍莓。

黑森林茶香聖誕樹頭蛋糕(售價為HK$360)由巧克力海綿蛋糕、巧克力忌廉、糖漬櫻桃以及注入聖誕之光的意大利軟芝士香緹鮮忌廉逐層鋪設，頂層灑上金箔。另有黑森林茶香聖誕原個蛋糕可供選擇，適合多人於派對分享。

以上糕點可即日起可於香港全線Tea WG沙龍及精品店預訂，並於2022年12月2日起可供提取。

首間Tea WG茗茶外賣概念店

▲ 首間Tea WG茗茶外賣概念店登陸海港城。(圖片由品牌提供)

全新海港城店裝潢體現品牌風格採用大膽亮麗的色調，配搭高雅的鍍金鏡子、黃銅櫃檯、實木茶櫃及意大利大理石黃地板等設計。標誌性的黃色茶罐牆展示薈萃世界各地的單品茶葉、珍稀茗茶與獨家調配茶葉，讓大家置身珍茗寶藏中細意探索。

逾百款外賣茗茶

外賣茗茶杯杯身設計與品牌經典的鍍金茶壺相映成趣，配搭精緻的外賣杯套組成一套。茶杯以100%可生物降解材料設計並可回收及分解。大家更可和茶香糕點作完美配搭。外賣茗茶提供冷熱選澤，每杯售價HK$48（450ml）。

全新Tea WG海港城精品店

地址：尖沙咀廣東道7號海港城港威商場3樓3327號舖

電話：(852) 3707 1117

營業時間：星期一至星期日10am至10pm

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責任編緝：張懿慧