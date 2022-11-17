【校長專訪】為籌父母藥費棄學術研究轉投教職　正生書院校長陳兆焯為邊青奉獻27年

▲ 學時修讀過籃球課的陳校長，教書時曾帶領校隊。（受訪者提供）

有教無類4個字，說起來冠冕堂皇，然而當真正實行，花費的心血和拼勁遠比想像的多。正生書院的創校校長陳兆焯，不僅從零開始建立學校，更一直致力為學生爭取機會，即使要與整個社會所給予的標籤抗衡，也未曾退卻停步。新校舍不久前落成，一眾師生終於可以從簡陋擠迫的臨時建築搬到明亮安全的石屎樓房。新里程即將開始，回望過去，真箇苦盡甘來。

陳兆焯校長外形陽光健康，一看便覺得是個體育健將，沒有半點迹象讓人聯想到他曾是個在大學從事化學研究工作的學者。「中學會考後我去了加拿大讀書，在哥倫比亞國際學院讀中五、六，考入了Trinity Western University（西三一大學），主修化學和數學。那時雖然未畢業，但導師很好，已經讓我參與研究。」能夠投身自己熱愛的事業是幸運的事，但此時香港的家人傳來壞消息。

「爸爸中風，我上面兩個哥哥供我讀完最後一年，自己有信仰，心裏面的信念是家人比任何事都重要。所以一畢業，我就回港工作。」在海外學成歸來回港，陳校長隨即進入香港中文大學工作，成為化學系李偉基教授的教學助理。「在中大的日子很開心，因為中大的環境和外國大學校園很相似，而且又能夠繼續從事化學相關的工作。」

然而不久之後，校長的母親亦不幸中風，且發現了惡性腫瘤，更有癌細胞擴散的迹象，急需治療。一時間，家中的醫療費用急增，經濟負擔加重。陳校長思前想後，決定轉而做中學老師，以賺取穩定收入應付開支。「其實在中大做TA人工當然高過做中學老師，但那時是合約制，而且必須有教授願意收才能繼續，所以做中學老師相對上穩定得多。」當時面對生活而不得不做的取捨，反而成就了他接近30年的事業。

▲ 曾為體育科老師的正生書院校長陳兆焯（左二），經常與學生參加各種體育賽事。（受訪者提供）

加國回流做老師

「轉做中學老師之前其實我已教過書，包括在加拿大以及在中大時，因為做TA除了做研究，本身也要教書。試過覺得喜歡，便把心一橫轉行。」其時為1986年，他到任匯基書院，負責教數學、電腦、物理、化學等科目，教擔頗重。「而且有次唔夠老師教體育，搵我去戥腳。」陳校長笑言自己當時教體育只能「放羊」：「現在當然不可以，但那時沒那麼嚴格。」後來更負責帶領學校的籃球隊，自嘲是個不懂打籃球的籃球教練。「當時年輕，甚麼事都不怕，膽粗粗甚麼都敢試，大家又願意給我機會，那些年的教書日子過得非常快樂。」

在香港讀書時曾經留級，到海外升學卻成功考入著名大學，陳校長頓然發現，教育可以有更多可能性。「我不會說自己是個乖學生，但也未至於是個壞學生，只是經常有古怪想法。但正是因為我不走傳統那條路，才發現更多可能，讓我更懂得做一個幫助學生的老師。」

辦校始於義工服務

陳兆焯最為人所知的身份是正生書院的校長，這所位於大嶼山芝麻灣的學校，成立於1998年，是東南亞首家帶有戒毒功能的政府註冊中學。事實上，學校學生並非均曾是濫藥者，而是在行為或情緒上有偏差的年輕人，如曾打架、吸煙等。正生書院為這一群年輕人提供正規教育，同時以聖經信仰為主導進行輔導，更投入各類職訓支援，如影音製作、廣告攝影、電腦工作、理髮等，讓學員掌握一技之長，為重歸社會做好準備。

▲ 陳校長（前排右三）1998年開辦正生書院，是東南亞首間有戒毒功能的政府註冊中學。（受訪者提供）

而陳校長與正生書院的淵源，早在學校成立前已經開始。自19歲那年成為基督徒的他，在匯基書院教書的同時，亦參與基督教正生會的義工服務。「我常笑說自己在三十幾歲時已退休。」34歲那一年，正生會創辦人林希聖邀請他加入青少年戒毒服務，自此成為該會戒毒服務的正式員工，開始接觸邊緣青少年。從穩定的教職上退下來，陳校長直言既是受到感召，亦是因為眼見父母相繼中風並離世，感到生命無常、人生苦短。「所以我選擇過得更有意義，去幫助需要幫助的人。」作為老師，他接觸過聰穎過人的學生，明白最需要老師的並不是他們，而是那些能力較弱、走了歪路的學生。

暑期作業增自信

不忍心那些年紀輕輕的青少年因荒廢學業而喪失自信、目標，陳校長想到用暑期作業去增強他們的信心。「暑期作業最方便，中英數獨立一本，可以按不同程度去做，英文程度差就做小一，數學好一點就做小六，而且一本接着一本的完成，他們容易有滿足感。」初時只是打算在戒毒中心幫助青少年，後來他見暑期作業計謀大獲成功，便想進而設立一家提供正規中學教育，同時針對他們需要的學校，還這群青少年失去了的學生身份。

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問校長開校初時的挑戰是師資抑或經費，他笑道：「哪有甚麼師資！」

「得我一個，你說我是校長、老師、打雜甚麼都可以！經費的話當然緊絀，因為屬於私立學校，資助不多。要說最大的挑戰，其實是不懂得怎樣教戒毒的學生，因為經驗不多，只能憑自己過去做老師的經驗、信仰的力量去堅持。」

正生書院眨眼營運了24年，經歷不少起跌，由初期的艱難，至後來2009年因遷校風波而受到梅窩居民謾罵，令學校一躍成為全城焦點。當時陳校長與學生始終從容面對，態度不卑不亢，贏得不少市民讚賞，惟最後仍然無法成功搬至合適的廢置學校，但變相促成了籌款於原址興建新校的計劃。陳校長用超過20年的時間，在芝麻灣一間以臨時建築而成的小書院，改變了數百以至上千名青少年，身體力行印證了教育的可貴。

記者：王嵐