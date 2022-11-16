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【育兒心得】小朋友扭買玩具點算好？　何基佑分享6點建議給爸媽

育兒經 18:01 2022/11/16

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何基佑分享避免小朋友扭買玩具6個小貼士。

-避免小朋友扭買玩具6個小貼士

「超級奶爸」何基佑是TQUK認可兒童財商培訓師及家長及幼兒教育導師，經常在網上分享育兒心得。作為父母一定會經歷過小朋友扭買玩具的情況，很多新手爸媽都不懂如何處理，有時小朋友情緒激動，可能更會在街上哭鬧等情況，今次何基佑就提出6個貼士給爸媽。

「避免小朋友扭買玩具6個小貼士」

1.預早協定當日只是去「探訪」玩具，不會把它們帶回家，如果扭計便要馬上離開。最好表明會逗留多久。

2.即使兒童上演大龍鳳，嚎哭，在地上滾來滾去家長都不要就範買玩具。家長應保持情緒冷靜。

3.經常提示孩子還有多少時間就要離開（10分鐘，5分鐘，3分鐘，1分鐘）。

4.當孩子遵守協定，跟父母離開玩具店，父母應該具體鼓勵他。

5.平時不要養成每次外出都必定會買東西給孩子的習慣。如果一定要買玩具，與其無緣無故買一件玩具給孩子，不如「美其名」把玩具當作某正面行為的獎勵。

6.如果當日行程緊密，建議家長避免經過玩具店。

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責任編輯︰王明芳

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