【中年好聲音】受患癌男友鼓勵參賽人氣暫登頂　 「賈名媛」邱芷微：人生就是要不斷進步

▲ 賈名媛受患癌男友鼓勵追夢。

TVB的歌唱真人騷《中年好聲音》自九月公開招募後引來不少回響，短短數周有約3,000人報名參加。經過多輪面試後，100強終於出爐，節目將於本月27日首播！

日前無綫facebook專頁「See Saw先」發起畀Like大行動，測試100強參賽者人氣指數，短短數天共吸逾13,800 Likes，當中「賈名媛」邱芷微憑396票成為人氣No.1，另外潘世華（371票）及李泇霖（367票）分別排第二和第三位。

【中年好聲音】「賈名媛」面試太緊張走音失準 邱芷微獲患胃癌男友支持追夢

▲ 2020年，邱芷微陪男友抗病。

男友鼓勵參賽

邱芷微（Chelffy）憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演賈名媛成功入屋，邱芷微兩年前跟男友陳志忠同被病魔纏上。

二人攜手走過低谷，邱芷微並在患癌的男友鼓勵下，報名參加此比賽，當中她說道：「人生就是要不斷進步。」

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自資出歌追夢

35歲的Chelffy於2007年參加歌唱比賽奪得季軍入行，2014年因拍攝紙巾廣告為人熟悉，更被網友封為「紙巾妹」。

Chelffy表示獎項未有讓她順利成為一位歌手，甚至有段時間變得好討厭唱歌。她說：「之後亦因為生活，結果我轉咗去從事幕後工作，甚至曾經轉過行，但最後亦都機緣巧合之下做咗演員，並花時間跟不同的導師學習及鑽研演技，拍多啲戲好過。」

不過Chelffy未有放棄過當歌手，並於2017年至2019年自資出歌，當時更被不少人指她浪費金錢。

而Chelffy今次勇敢追夢，全靠患癌男友陳志忠鼓勵，她在IG感性留言：「佢（男友）認為人生需要有目標，而透過比賽才會發現自己有幾多進步與不足。人生就是要不斷進步，而唔係人到中年就唔會進步，唔可以追夢，甚至放下腳步等死。的確，病痛的經歷令到我們兩個在看人生觀念上有所改變，所以才希望在有生之年做更多無悔的事情，豐盛人生。」

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參賽者非「人老珠黃」

此外，邱芷微又於IG戲言自己和其他參賽者絕非「人老珠黃」：「我哋每位都精力充沛，一齊加油Enjoy the Stage。」

她與男友陳志忠拍拖多年，原本二人打算拉埋天窗，但2020年二人先後患上重病，男友得了胃癌，而Chelffy突然確診類風濕關節炎，因而令婚事暫緩。

男友陳志忠經過治療後病情總算穩定下來，在醫生建議下，在化療前先行冷藏精子，待完成療程後再作打算。

Chelffy曾於TOPick訪問稱，早已視對方為結婚對象，二人齊齊面對逆境是一大考驗：「說到結婚，當然是相處開心很愛大家，但如果對方有事時，你是否可以支持與及在他身邊呢？覺得我倆提前『學習』，過了這關相信會更珍惜對方。」

對陳志忠而言，女友Chelffy是最重要的「小天使」，是他抗病的力量：「好感激她陪伴著，始終面對死亡，相信沒有人想獨自面對，是很需要身邊人支持，幸好這段期間有她和家人的扶持。」

▲ 邱芷微跟男友陳志忠患難見真情。（湯炳強攝）

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最緊要有信心

另外，《中年好聲音》另一參賽者、現年42歲的李泇霖有幕前演出經驗，她曾經參加友台的選美真人騷，身形略胖的李泇霖面試當日透露自小十分自卑，經常被批做不成歌手，但熱愛唱歌的她未有因而放棄夢想。

她更拋出勵志金句：「不論高矮肥瘦，只要有信心，人生前途都可以好好。」泇霖面試當日獻唱《情人知己》，並謂是送給天上的媽媽，音樂人兼評審張佳添大讚：「身形唔緊要，最緊要有壓台感，你都有葉蒨文（聲線）嘅7、8成。」

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