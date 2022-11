【童星長大】譚芷昀15歲少女味近照曝光　小巨肺Celine讀英基自細做風頭躉

▲ 「小巨肺」Celine譚芷昀轉眼已經15歲,少女味濃。

當年揚威美國真人騷《全美一叮》(America’s Got Talent)的小巨肺Celine(譚芷昀),9歲時在節目中唱出《My Heart Will Go On》一鳴驚人,其後參加多個內地節目吸金,升中後Celine轉趨低調,一轉眼已經15歲長得亭亭玉立,其近照更充滿少女味大騷長腿。

最新影片推介︰

Celine日前在IG分享近照,可見長髮的她椅在窗邊閱讀,另一張相則見她躺下看窗外海景,相當寫意。身穿黃色上衣的她樣貌和身形都成熟了不少,但招牌包包面仍在。

3歲唱到震音展唱歌天分

Celine很早便成名,其父譚順生是歌唱老師。兩父女曾接受訪問談及學音樂之路,譚順生強調「台上三分鐘,台下十年功」,在Celine三歲之時,爸爸有次聽到她唱到virbrato(震音),認為她相當有天分,便開始教她唱歌,「震音係學唱歌最難嘅一點,可以慳好多工夫,就決定教佢。」

短短一年,4歲多的她開始參加校內比賽,初試啼聲便奪冠,之後再贏得新城電台的香港小童聲公開歌唱比賽冠軍,踏上表演之路,唱過工展會、雜誌歌唱比賽、香港管弦樂團音樂匯演及多個慈善活動。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

跟著她北上參加內地童聲比賽《讓夢飛起來》,擊敗3,000人奪得金獎,並獲得節目總導演賞識,後來中央電視台、湖南衛視選角人員見到她的片段,邀請佢參加《中國新聲代》第2季,當中她選唱《You Raise Me Up》,網上影片點擊率過億。

9歲參加《全美一叮》爆紅

2017年,年僅9歲的Celine獲邀參加美國節目《全美一叮》,她選唱偶像Celine Dion的名曲《My Heart Will Go On》技驚四座,更奪得兩個「Golden Buzzers」,一炮而紅,惟最終於準決賽止步,未能晉身最後10強。

▲ Celine有一個妹妹Dion。(IG圖片)

其後她經常到內地演出如《巔峰之夜》,有指Celine到新加坡參加《亞洲影藝創意大獎》作表演嘉賓時,酬勞更高達20萬,吸金力驚人。近期Celine驚喜現身TVB港姐決賽演唱《Beautiful》,長大了的她聲線更雄厚。

譚順生指兩父女多年來無止境為音樂付出,Celine也非常勤力練歌和彈琴,可以自彈自唱,每星期她最少練歌10小時,如果有表演,就加長練歌時間,試過一日練足3小時,Celine坦言的確有點辛苦,但從沒想過放棄,因她明白做每一件事都有辛苦之處,為了達到目標,就必須經歷辛苦過程,惟有自己從中尋找樂趣。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

常請假去比賽 英基師生力撐

Celine在校內自小已是一名風頭躉,經常南征北討去參加歌唱比賽和表演,幸好她獲得當時就讀的英基畢架山小學包容,同學也非常支持她,令她無後顧之憂向學校請假出show。

譚順生直言校內很多同學也經常請假,而校長老師和同學都很喜歡上堂聽她唱歌,甚至播出她的YouTube影片來收聽,相當支持她。譚順生認為女兒有條件做專業歌手,在成長階段,最重要是她享受唱歌。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲