【童星長大】譚芷昀15歲少女味近照曝光　小巨肺Celine讀英基自細做風頭躉

▲ 「小巨肺」Celine譚芷昀轉眼已經15歲，少女味濃。

當年揚威美國真人騷《全美一叮》（America’s Got Talent）的小巨肺Celine（譚芷昀），9歲時在節目中唱出《My Heart Will Go On》一鳴驚人，其後參加多個內地節目吸金，升中後Celine轉趨低調，一轉眼已經15歲長得亭亭玉立，其近照更充滿少女味大騷長腿。

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Celine日前在IG分享近照，可見長髮的她椅在窗邊閱讀，另一張相則見她躺下看窗外海景，相當寫意。身穿黃色上衣的她樣貌和身形都成熟了不少，但招牌包包面仍在。

3歲唱到震音展唱歌天分

Celine很早便成名，其父譚順生是歌唱老師。兩父女曾接受訪問談及學音樂之路，譚順生強調「台上三分鐘，台下十年功」，在Celine三歲之時，爸爸有次聽到她唱到virbrato（震音），認為她相當有天分，便開始教她唱歌，「震音係學唱歌最難嘅一點，可以慳好多工夫，就決定教佢。」

短短一年，4歲多的她開始參加校內比賽，初試啼聲便奪冠，之後再贏得新城電台的香港小童聲公開歌唱比賽冠軍，踏上表演之路，唱過工展會、雜誌歌唱比賽、香港管弦樂團音樂匯演及多個慈善活動。

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跟著她北上參加內地童聲比賽《讓夢飛起來》，擊敗3,000人奪得金獎，並獲得節目總導演賞識，後來中央電視台、湖南衛視選角人員見到她的片段，邀請佢參加《中國新聲代》第2季，當中她選唱《You Raise Me Up》，網上影片點擊率過億。

9歲參加《全美一叮》爆紅

2017年，年僅9歲的Celine獲邀參加美國節目《全美一叮》，她選唱偶像Celine Dion的名曲《My Heart Will Go On》技驚四座，更奪得兩個「Golden Buzzers」，一炮而紅，惟最終於準決賽止步，未能晉身最後10強。

▲ Celine有一個妹妹Dion。（IG圖片）

其後她經常到內地演出如《巔峰之夜》，有指Celine到新加坡參加《亞洲影藝創意大獎》作表演嘉賓時，酬勞更高達20萬，吸金力驚人。近期Celine驚喜現身TVB港姐決賽演唱《Beautiful》，長大了的她聲線更雄厚。

譚順生指兩父女多年來無止境為音樂付出，Celine也非常勤力練歌和彈琴，可以自彈自唱，每星期她最少練歌10小時，如果有表演，就加長練歌時間，試過一日練足3小時，Celine坦言的確有點辛苦，但從沒想過放棄，因她明白做每一件事都有辛苦之處，為了達到目標，就必須經歷辛苦過程，惟有自己從中尋找樂趣。

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常請假去比賽 英基師生力撐

Celine在校內自小已是一名風頭躉，經常南征北討去參加歌唱比賽和表演，幸好她獲得當時就讀的英基畢架山小學包容，同學也非常支持她，令她無後顧之憂向學校請假出show。

譚順生直言校內很多同學也經常請假，而校長老師和同學都很喜歡上堂聽她唱歌，甚至播出她的YouTube影片來收聽，相當支持她。譚順生認為女兒有條件做專業歌手，在成長階段，最重要是她享受唱歌。

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責任編輯︰林綺玲