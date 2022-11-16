【時尚玩物】Balenciaga搞笑新傑作　1:1還原Lay's薯片袋索價$14086

▲ 巴黎世家推出薯片袋。

歐洲名牌「巴黎世家」（Balenciaga）繼垃圾袋Trash Pouch、鞋帶耳環、連體褲鞋、「我愛你」Hourglass手袋等前衛創意設計潮物後，今次又有新傑作!在2023年的春夏時裝秀中，展示出一款與利是薯片（Lay’s）相似的造型手袋，仿真度超高，而且價錢不菲。

巴黎世家與利是薯片聯乘推出「L.O.L」手袋，有四款口味，包括原味黃色、番茄味藍色、辣味紅色及青檸味的綠色，4款手袋設計均有一條拉鏈，用皮革製成，「內籠」十足十利是薯片，一樣都是銀色，大小比例幾乎一樣，簡直是1:1還原了利是薯片。

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一包利是薯片售價為十多元，這次巴黎世家推出的利是薯片袋定價為1800美元（約港元$14,086），不知是否愈特別的貨品就愈「搶手」，在內地還未正式公開發售已經「預購一空」，大受歡迎。

巴黎世家11樣被網民評為「醜出新境界」的Balenciaga潮物：

鞋帶耳環Shoelace bow earrings 垃圾袋Trash pouch 連體褲鞋Pants Leggings 連體鞋襪SOCK 50MM BOOTIE 污穢帆布爛鞋Paris High Top Sneaker 天價盔甲鞋Chevalier Derby 輪胎鞋Defender Sneaker 恨天高窿窿鞋CROCS™ MADAME 80MM 橡膠拖鞋Pool Closed Slide 長靴袋LE CAGOLE BOOT BAG 「我愛你」Hourglass手袋

【時尚玩物】巴黎世家鞋帶耳環索價近2千惹熱議 細數歷年11大前衛創意設計

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責任編緝：蕭雅文