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【殘疾人羽毛球世錦賽】朱文佳奪金締造香港歷史　成羽毛球SH6級單打世一

社會 18:12 2022/11/16

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朱文佳攝於2022年世界殘疾人羽毛球錦標賽。（朱文佳提供）

香港中文大學學生、2020年東京殘疾人奧運會銀牌得主朱文佳最近在東京舉行的2022年世界殘疾人羽毛球錦標賽勇奪男子SH6級單打金牌，成為該級別世界排名第一，締造香港歷史。

朱文佳的右腳有傷，在世錦賽賽後表示，他每日戴著運動保護貼布，皮膚開始呈現敏感及受傷反應，酒精刺激皮膚的感覺非常難受。他十分感激物理治療師Kumar的照料和協助，讓他可在場上發揮出最佳水平。

朱文佳是中大健康與體育運動科學課程一年級生，通過今年首辦的學生運動員學習支援及入學計劃（SALSA）入學。朱文佳又表示，十分感謝校方在各方面提供支援和照顧，坦言兼顧日常訓練和學業確實是一大難題。目前他正專注訓練，所幸教師理解運動員的難處，遷就他們的時間表並在學業上提供支援，才得以平衡兩者。

中大校長段崇智表示，朱文佳在東京奪冠，展現出卓越的體育精神及頑強鬥志。培養學生以堅毅不屈的精神力臻至善，不單是中大推行體育教育的理念，更是中大學習體驗的精萃。文佳作為中大的傑出學生運動員，大學為他的成績感到驕傲。大學會繼續為學生運動員提供靈活的學術安排和豐富的校園體驗，讓他們以中大為家，為香港爭光。

SALSA為精英運動員提供了另一條入學途徑，憑運動方面的優秀表現進入大學學習。大學會因應不同學生的學業與就業所需，為他們提供全面的學習支援，讓他們同時以運動員與本科生的身分雙線發展。

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記者：黃穎津

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