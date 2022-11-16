【律政司】林定國：將成立法治教育督導委員會　向大眾推廣一致和正確法治知識

▲ 律政司司長林定國今日表示，《施政報告》重視香港法治的推動工作。（政府新聞處）

律政司司長林定國今日表示，《施政報告》重視香港法治的推動工作，將成立由他領導「法治教育督導委員會」，開展有關法治教育的計劃，向大眾推廣一致和正確的法治知識。

林定國出席一個論壇致辭時強調，香港經歷2019年反修例事件及疫情等挑戰，但在國家大力支持下「由亂及治」，現在已開啓「由治及興」新篇章。他強調，「一國兩制」下，香港的普通法制度將繼續得到保持和發展，我們的法治制度及司法獨立也得到長期保障。

林定國又指，香港必須要堅守一國之本，用好兩制之利，而兩制之間更需要橋樑，形形建立香港與內地民商事司法互助安排，就是為兩制緊密的互動和合作建路搭橋。他續指，未來將加強在香港、內地以及海外，推廣各項司法互助安排、提升安排的運用，並探索持續優化該等安排的舉措，繼續豐富兩地民商事司法互助的內容。

他又指，本港上周舉辦一連5天的「香港法律周2022」，形容獲本地和國際社會各界積極支持，反應令人鼓舞，是一個非常好的起點。他透露，律政司正積極籌備進一步的推廣活動，務求繼續對外推廣香港在「一國兩制」下普通法制度的獨特優勢，和多元化的法律及爭議解決服務，向本地以及國際社會說好香港真實的法治好故事。

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責任編輯：胡偉明