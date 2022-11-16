杜德偉結婚10周年　拍中式裙褂錫放閃：老婆好靚女

杜德偉（Alex）與太太李曉冰（Ice）結婚10周年。十年前的11月11日，Alex牽着太太Ice的手走進婚姻旅程，取其寓意「一生一世 一心一意｣。

十載轉眼過去，十年間的風雨沒有沖淡二人之間的甜蜜，反而隨時間磨合，感情越見堅定細膩。Alex趁機會為太太送上充滿愛意的國語新歌《oh愛》，連同意義深遠的鑽戒，及拍下一輯令人羨慕不已的中式裙掛照，為二人婚姻旅程增添意義。

Alex特別將這首充滿愛意的歌曲《oh愛》，選在11月11日這個獨特又具紀念意義的日子公佈，同時也希望聽到這首歌的每個人都能尋找到人生中的「唯一｣。

太太為靈感女神

他在微博發帖說：「結婚周年，當然要有表示，新歌《oh愛》，希望可以用音樂把你溶化，因為她就是Ice呀﹗哈哈﹗」

Alex並在於微博以「我和時間最浪漫的交易 是把你留在我身邊」為題，放着的一段心聲，並感謝太太，永遠是他的靈感女神。

Alex表示：「10年前結婚沒有選裙掛拍照，因為杜生表示中式就像拍戲一樣，所以結婚時選擇拍攝西式禮服及婚紗，不過一路覺得缺少了一輯中式相，其實一直都想補拍，但一直沒有機會。」據知，Alex送予Ice的鑽戒是結婚姻10年以上才能購買，所以別具意義。

感無比榮幸

鮮有參與綜藝節目的杜德偉，今年出現在《披荊斬棘》中，不僅爲呈現多個精彩的舞台演出，更讓大家看到他如何為愛情保鮮，Alex曾公開放閃說：「老婆，你好靚女啊！」讓大家都感受到兩口子間愛情甜蜜。

此外，Alex提到這歌曲於《披荊斬棘》節目中，感謝讓觀衆留下深刻印象的《Just like fire》舞台「編曲達人」王天放老師，還有英國著名流行爵士R&B結他手Robin Banerjee作爲吉他主旋律的彈奏，讓他感到無比榮幸。

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