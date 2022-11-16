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【國民教育】南京大屠殺血腥影片再納入官方教材　教育局：個別影片令人不安籲按心智選用

社會 18:48 2022/11/16

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港台影片「世紀長征：第二十八集：共赴國難 南京大屠殺」再獲納入學校參考教材。（影片截圖）

去年有小學生觀看南京大屠殺日軍血腥殺戮紀錄片後被嚇哭，引起社會關注，教育局就今年南京大屠殺85周年提供多項參考教材，涉事影片仍獲局方建議學校參考使用，局方另製包括北京學校在內多間中學實踐示例，並會於下月舉辦學生悼念活動。局方指明，由於課題涉及戰爭，個別影片和文字表述內容難免含令人不安，提醒教師按學生年級和心智選用。

教育局昨日（15日）向全港中小學發通函，指今年是南京大屠殺85周年，為悼念死難同胞，以及讓年青一代銘記歷史，反思戰爭的殘酷慘烈，及珍愛今日來之不易的和平，教育局將於12月 13日舉辦「銘記歷史•珍愛和平」 — — 南京大屠殺85周年學生悼念活動，由國史教育中心承辦，則會於12月 13日於中華基督教會協和小學（長沙灣）舉行，另設網上直播，並舉行「全港中小學徵文比賽：給南京大屠殺倖存者的一封信」活動。

教育局亦製作學校實踐示例及學與教資源，「讓師生體會及承傳中國軍民在艱苦困厄中所展現的共赴國難、守土衛國的堅毅和愛國精神」，學校可參考及使用相關示例和資源，於早會、周會、德育及公民教育課和相關科目課堂等，舉辦有關活動。

官方建議教材包括多本書籍刊物、影片、電影等，去年有小學播放涉及殺戮場面、港台製作名為「世紀長征：第二十八集：共赴國難 南京大屠殺」影片亦屬「教育局及其他有關抗日戰爭多媒體資源」之列，所有教材均無列明適用年級。教育局在通函中提醒學校可因應校情，配合學生的年級和認知程度，適當選用有關資源，提醒部分內容涉及戰爭時的殘酷場景，局方指：

由於課題涉及戰爭，個別資源項目（包括視頻和文字表述）難免會包含令人不安的內容；教師需按學生的年級和心智適切選用教學材料和解說。

局方亦提供6間中學實踐示例，5間本港學校包括創知中學、風采中學、九龍工業學校、基督教香港信義會信義中學及裘錦秋中學（屯門），悼念活動包括「國旗下講話」、製作展板及舉辦南京大屠殺遇難同胞紀念館考察等；局方亦提供內地學校示例，展示北京巿第一七一中學「以國家之名 祭民族之魂」國家公祭日主題教育活動流程，由教師進行「國旗下講話」，對學生開展「愛國主義教育」，再於午間播出國家公祭日主題廣播，「播音員帶領同學回憶那段不堪回首的歷史」，結束後再全體哀；其後再於班會講解公祭日由來及觀看相關影片和圖片。

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記者：馮琪雅

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