【育兒心得】非正式統計子女總認為父母偏心　兩孩媽追求公平公正對待兒子

▲ 根據非正式統計，原來子女總認為父母偏心。（iStock圖片）

家中多了第二個孩子，每當有親戚朋友到訪，話題總離不開兄弟有否爭風呷醋。有一次親戚到來為弟弟慶祝滿月，他們紛紛告誡：記得要公平對待兩兄弟呀，不要偏心。當然我知道這是出於關心的說話，更明白這份關心，大多來自自身的經歷。趁那麼多親友在場，我都希望與大家交流一下有關於公平對待兄弟姊妹的話題。我逐一訪問親戚：你覺得自己父母有偏心對待你們嗎？答案當然是：每一個都認為父母是偏心的。無論父母口中怎樣努力，怎樣聲稱每一個孩子都愛，但在孩子心中，其實都明白父母總是偏心的，分別只有你是否被寵愛的那一個。

偏心的原因各有不同，有的因為重男輕女；有的因為兩個孩子年紀相差大，年紀最小的會最被寵愛；有的是因為家中資源不足；更有的是曾經被賣走，不過到最後一刻父母不捨得才把孩子接回。我和丈夫沒有與兄弟相處的經驗，所以我們都很努力四周打聽如何公平對待孩子的要訣。身邊的朋友意見很多，但當我要他們老實回答自己有沒有偏心的時候，他們都說：一點點的偏心總是有的。

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雖然每一個有兄弟姊妹的成年人都會覺得父母是偏心的，但是有部分會說自己並不介意。明白到父母雖是有偏心，同時，自己收到父母足夠的愛，似乎就可以感到心滿意足。父母的偏心同時可以視作父母對每個孩子表達愛的方法都不一樣，有的孩子愛父母陪着去玩運動，有的就愛父母陪着自己去購物。父母的性格不一樣，孩子性格同樣也不一樣，他們的互動自然不可能做到公平公正。

就我而言，與其追求公平公正。我希望自己專注去愛我心愛的兩兄弟，滿足他們不一樣的需要。相處4年的哥哥學會甜言蜜語氹媽媽，而弟弟仍然還在餵奶換尿布的階段，哥哥自然比較容易爭取我多一點的注意力。我自己都有怪責自己的時候，不過，沒有人需要我的內疚；他們更需要的，是相信自己是被愛的信心。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「兄與弟」

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