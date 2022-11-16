【中共二十大】駱惠寧到政總分享二十大精神　特首、司局長、議員、常秘等120人出席

▲ 中聯辦主任駱惠寧今日應邀到政府總部，出席中共二十大精神分享會，並作分享發言。（經濟日報資料圖片）

特區政府今日再在政府總部，舉辦中共二十大精神分享會，中聯辦主任駱惠寧應邀出席，並作分享發言。分享會約有120人出席，包括司局長、行政會議成員、立法會議員、常任秘書長和部門首長等。

主持分享會的特首李家超指，二十大報告從全局和戰略高度，全面總結「一國兩制」實踐取得的歷史性成就，充分體現「一國兩制」不僅是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定和保障香港居民根本利益和福祉的好制度，更是解決歷史遺留類似問題、促進世界和平發展的好制度。

他說：「二十大報告深刻描繪了完善『一國兩制』體系的新理念新思想新戰略，鄭重宣示中央治理港澳的大政方針，對推進特區治理體系和治理能力建設提出了明確要求。」

李家超續說，要貫徹好二十大精神，堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅持落實中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一；強化行政主導，提升特區全面治理能力和管治水平；發展經濟、改善民生、更好融入國家發展大局；落實「愛國者治港」原則，壯大愛國愛港力量；以及完善特區維護國家安全的制度機制，築牢底線思維和風險意識。

李家超指出，堅持和完善「一國兩制」，做好「一國兩制」事業的貢獻者和捍衞者，香港定能在國際舞台上續放異彩。

李家超又代表特區政府感謝駱惠寧分享，啓發與會者對二十大精神的學習方法、態度和目標，加深對二十大精神的認識。

律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞、行會召集人葉劉淑儀及立法會議員李慧琼，亦在會上分別作分享發言。

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責任編輯：胡偉明