【復常之路】西九文化區放寬防疫措施安排　明起允許「黃碼」人士進入

因應政府宣布進一步放寬社交距離措施，西九文化區管理局今（16日）宣布由明起放寬入場及社交距離的安排，讓更多訪客能夠到訪西九文化區的表演藝術場地和博物館，欣賞西九呈獻的精彩節目和展覽。

從2022年11月17日起，以下新安排將於西九區內的場地實施：

1. 除了餐飲處所和准許觀眾飲食的表演場所外，區內一般要求訪客全程佩戴口罩的表演藝術場地和博物館，將會由「主動查核」改為「被動查核」;

2.根據「被動查核」的安排，進入西九各個表演藝術場地和博物館的人士毋須於進場時出示或掃描「疫苗通行證」二維碼，惟仍須於入場時掃描「安心出行」場所二維碼，以及符合「疫苗通行證」的接種要求。在執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時，訪客亦須按要求出示相關疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書；

3. 持有「黃碼」人士在符合「疫苗通行證」接種要求下，將可進入西九各表演藝術場地和博物館，惟不可進入西九區內堂食餐飲處所和容許飲食的場所；以及

4.容許觀眾在實施「主動查核」的表演場所（包括室內或室外）飲食。