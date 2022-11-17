【家長反思】孩子學「十八般武藝」目的何在？　醫生媽媽直指一個好處︰不是為證書

▲ 家長安排小朋友學多個興趣班，究竟目的何在？（《季前賽》劇照）

上篇提到家長不應抱着「學琴／學游泳是為了將來做教練賺外快」的想法，因為投資的心血根本回不了本。那麼，家長讓孩子學鋼琴游泳，又該為了甚麼呢？「為了考小學。多幾項體藝技能，履歷會好看些。」「為了將來考大學。多拿獎項，以運動員／音樂家的身份，容易被名牌大學取錄。」「學游泳是為了自救。倘若飛機失事跌落太平洋，生存機會較大。」「增加社交能力。出來社會工作時，可以陪老闆打高爾夫球，又能幫院長伴奏。」以上幾個原因，既好笑又有點道理。但若以它們為目標，就必須技術精湛、出類拔萃；否則，難以立竿見影。

又有家長說，學課外活動是為了「培養興趣、增加體驗、訓練恒心」，純粹享受過程，不抱市儈目標。但是問題又來了：「不論是學樂器跳舞還是運動棋藝，學到了某個程度，必要痛下苦功才能更進一步；否則如逆水行舟，不進則退。」到了這個地步，究竟家長應該迫一迫孩子堅毅鑽研，還是讓孩子「快樂成長」、一事無成：「如果你覺得辛苦，就隨時放棄吧！」

我建議家長可以從孩子「腦部發育」的角度去看：大概九至十八歲期間，青春期的大腦會進行重建工程，大腦細胞的「神經連結」會快速成長。經常運用的連結會強化，不經常運用的連結會萎縮；因此，這段時期是增強腦部發育的最佳時機。青少年喜歡挑戰，大腦被訓練得愈多，進步就愈大。為了充分激發「發育中的大腦」的潛能，我們可讓孩子廣泛接觸各種活動，從學術知識、創意性活動、以至運動和藝術，追求活動的多樣性，增加人與人的直接溝通，開拓視野。

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倘若在過程中發現了孩子的天份和興趣，並能加以培育、訓練，掌握一項技能，幫助建立自信，那固然好極了。不過，即使沒有過人天份，或中途停止了，或將來不從事相關職業，也不要緊；因為孩子早已從中獲益，強健了大腦神經的發展。

學鋼琴學游泳是為了甚麼？是為了配合大腦的發育，滿足青少年挑戰和學習的意慾。抱着這個宗旨，家長就不用想得太實際、太長遠，也不必擔心增加了壓力、或浪費了時間。要緊記：最重要的好處——刺激大腦發展——已經在當下此刻成功達到了。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「再談學游泳原因」

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